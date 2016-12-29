Fakıbaba Belediye İçin Son Noktayı Koydu

Belediye Başkanlığı döneminde, kente yaptığı hizmetlerle vatandaşların dualarında yer alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, MEDYAURFA.COM Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Nedim Atilla’ya önemli açıklamalar da bulundu.

Milletvekili Fakıbaba, duayen Gazeteci Sedat Atilla’yı evinde ziyaret etti. Fakıbaba, Sedat Atilla’yı ziyaretinde, Gazeteci Nedim Atilla’ya önemli açıklamalar da bulundu. Başkan Fakıbaba ''Teşkilat üyelerimiz ve il başkanımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. İl Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül saygı duyduğum bir insan'' dedi.

Son noktayı koydu.

Gazeteci Nedim Atilla, son günlerde dillendirilmeye başlanan önemli bir iddiayı Milletvekili Fakıbaba’ya sordu. Fakıbaba hakkında çok konuşulan ‘’Fakıbaba yeniden Başkan adayı olacak’’ iddialarına son noktayı koyarak. ‘’Belediye Başkanlığında Jübilemi yaptım’’ dedi.

Kavşak projeleriyle ilgili açıklamalar da bulundu.

Zamanının büyük bir bölümünü memleketi Şanlıurfa’da geçiren Milletvekili Fakıbaba, karayolları tarafından kentin trafiğini rahatlamak amacıyla yapılacak olan köprülü kavşaklarla ilgili açıklamalar da bulundu.

Kentin birçok önemli sorununun takipçisi olan Fakıbaba ‘’Karayollarının projeleriyle, kentin trafiği büyük ölçüde rahatlayacak’’ dedi.

Projelerin yakın takipçisiyim.

Başkan Fakıbaba, bugün Karayolları bölge müdürüyle toplantı gerçekleştirdiğini, yapılacak olan kavşakların yakın takipçisi olduğunun altını çizdi.

Karayollarının yol projelerini anlattı.

Çevik Kuvvet ve Akçakale kavşağında yapılacak olan köprülü kavşakların ihale edilmek üzere olduğunu açıklayan Fakıbaba, Bozova’daki Yaylak yolunun 6 kilometresinin de yapılacağını söyledi. Akçakale ve Harran arasındaki turizm yolunun tamamlanacağını vurgulayan Fakıbaba ‘’Mehmet Akif İnan hastanesi kavşağına, köprülü kavşak yapılacak. Yaylak yolu, Bozova Adıyaman kavşağına dalgeç yapılacak. 800 yataklı yeni hastanenin yanına da kavşak yapılacak. Karaköprü’ye 3 tane kavşak yapılıyor. Birecik çevre yolu ve şehir merkezi geçişi yapılıyor. Halfeti’deki Böğürtlen yolu tamamlanacak. Şanlıurfa-Birecik arasında bölünmüş yol olacak. Yatırım programına girmesi için Kalkınma Bakanlığına gideceğim. Hepsinin takipçisiyim’’ dedi.

Samimi çalışıyoruz.

Gazeteci Nedim Atilla’nın ‘’Belediye Başkanlığı döneminizdeki gibi, Milletvekilliğinizde de dur durak bilmeden çalışıyorsunuz. Bu enerjinizi neye borçlusunuz ?’’ sorusunu da yanıtlayan Fakıbaba ‘’Yaptığım işe konsantre olduğum zaman yorulmuyorum. Bir amaç ortaya koyuyorum. O amacı gerçekleştirmek adına yaptığım işi kafama koyuyor, bitinceye kadar mücadele ediyorum. Mücadele edince yorulmuyorum. Bana verilen her görevi sevgi ve saygıyla yapıyorum. Buradan danışman kadrosundaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çok iyi bir danışman kadrom var. Hepsi aslan gibi arkadaşlar.’’ Dedi.

Şanlıurfa ilk üçe girecek.

Başkan Fakıbaba, Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu ile ilgili de açıklamalar da bulundu. Fakıbaba ''Şanlıurfa Türkiye'de en fazla EVET oyu çıkan ilk 3 şehir arasında yer alacak. Harran ilçesi ise Türkiye'de en fazla EVET oyu veren ilçe olacak'' dedi.

Şanlıurfa bu sistemi iyi bilir.

Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Cumhurbaşkanlığı (Başkanlık) sistemini iyi bildiğini de sözlerine ekledi. Fakıbaba ''Belediye Başkanlığı dönemimde mecliste azınlığım vardı. Buna rağmen iyi işler başardık.'' dedi.

Beyazgül saygı duyduğum bir insan.

Fakıbaba, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve teşkilat üyeleri ile de uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Beyazgül'ün beyefendi bir insan olduğunu belirten Fakıbaba ''Değerli başkanımız saygı duyduğum bir insan. Kendisiyle ve teşkilat üyesi arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Sayın Bakanımız ve Milletvekillerimiz ile de uyum içerisindeyiz'' dedi.