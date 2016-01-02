FAKIBABA VE CEVHERİ 'DEN ACILI BABAYA DESTEK .

Şanliurfa millet vekilleri Dr Ahmet Eşref Fakıbaba ve Mehmet Ali Cevheri kızı uyuşturucu baronları'nın elinde olan ve bundan dolayı feryat edip devlet yetkililerinden göz yaşları arasında yardım isteyen , Karaköprü belediye başkan yardımcısı Tahir Kalkan' ı evinde ziyaret edip, hem destek olmak, hemde başladıgı ölüm orucundan vazgeçirmek adına girişimde bulundular .burada dualarla başlayan girişim ve çabalar gerek Tahir kalkan 'ın gerekse baba şefkati besleyen herkes ' in duygulanmasına neden oldu . Millet vekilleri dr Ahmet Eşref Fakıbaba ve Mehmet Ali Cevheri yaptıkları konuşmada hepimiz babayız . Çocuklarımızı adeta bir virüsten daha tehlikeli olan bu uyuşturucu illetinden kurtarmak hepimizin en büyük hedefi olması gerekir Tahir kardeşimizin evladıda bu pis illete müptela olan diger anababaların evlatlarıda hepimizin canından bir parçadır . Tahir beyin bir baba olarak yükselttigi feryadı hepimizin insan olarak , baba olarak yüregimizi yakmıştır bu illeti içimize sokanlar en agır şekilde cezalandırılmalı yavrularımızı bu illetten kurtarmanın yollarını bulmalıyız . Tahir bey evladına kavuşması için dik durmalı güçlü olmalıdır . Bunun içinde ölüm orucunu derhal bırakıp bizede ailesinede destek olmalıdır şeklinde konuştular

ÖMER SEYFETTİN BACAKSIZ 'IN ÖZEL HABERİ ...