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FAKIBABA YA ANLAMLI GÖREV
AK PARTİ ŞANLIURFA MİLLET VEKİLİ AHMET EŞREF FAKIBABA BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU TARAFINDAN YEREL YÖNETİMLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNE GETİRİLDİ ...

FAKIBABA YA ANLAMLI GÖREV
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Ak parti Şanlıurfa millet vekili dr Ahmet Eşref FAKIBABA Başbakan Ahmet DAVUTOGLU tarafından yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılıgı görevine getirildi. Bu görevden duyduğu memnuniyeti dile getiren millet vekili FAKIBABA konu ile ilgili duyğularını şöyle dile getirdi. 

Öncelikle başta sn genel başkanıma ve bana bu görevi layık görüp tevdil eden tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Biz yerel yönetimlerden gelirken gerek birikimimiz gerekse tecrübemiz oftada idi . Bunu daha ilerletmek , hatta bildiklerimizi pekiştirmek elbette en büyük hayalimdir. Bu görevi layıkı ile yerine getirecegimizden , anlımızın akı ile bu işide başaracağımızdan bizim en ufak bir endişemiz yok. 

Bize bu gòrevi tevdil eden hiç bir arkadaşımız mahcup omayacak çünkü biz koltuklara, makamlara degil hizmete ve millete sevdalıyız. Bu vesile ile bizleri arayıp tebrik eden, gücümüze güç katan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür eder sayğılarımı ve şükranlarımı sunarım. Diye konuştu. 




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