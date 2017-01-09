FETÖ Operasyonu! Emniyet Müdürleri Dahil 30 Gözaltı

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRLERİ DE GÖZALTINDA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatına yönelik şafak vakti 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda aralarında emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının olduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Operasyonların devam ettiği öğrenildi.