FETÖ Soruşturmasından 'Temiz Kâğıdı' Alan İşe İade Edilecek

Hükümet, FETÖ ile mücadele kapsamında mağduriyetlerin yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarısı doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Başbakanlık bünyesinde kurulan OHAL Komisyonu, ihraç edilen kamu personelinin başvurularını inceleyecek. Komisyondan temiz kâğıdı alan işe iade edilecek. Yedi üyeden oluşacak komisyon, üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçebilecek. Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı için dört sayısı aranacak ve oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Komisyon iki yıl süreyle görev yapacak, Bakanlar Kurulu gerekli görürse birer yıllık sürelerle uzatabilecek. Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyecek.

İHRAÇTA BAŞVURU SÜRESİ

Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. Atama sırasında ikâmet edilen iller dikkate alınacak. Statüleri yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirmeleri mümkün olmayanlar eski kurumlarına atanacak. Komisyon, başvuruları almaya başladığında, daha önceki KHK'larla ihraç edilenler, başvuruların alınmaya başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde başvuru yapacak. Komisyon başvuru almaya başladıktan sonra yeni KHK yayımlanırsa, 60 gün içinde komisyona başvuru yapılması gerekiyor.

DAVA YOLU AÇIK OLACAK

Mevcut uygulamada 2577 sayılı Kanun'da yer alan hüküm nedeniyle, bir idari işleme itirazda bulunulması halinde, 60 günlük dava açma süresi kesilmeyecek. Ancak OHAL Komisyonu'na başvuru yapmak, dava açma süresini engellemeyecek. Geçici maddede yer alan düzenlemeye göre, yetki uyarınca ihraç edilen ve isimleri Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay mensupları dâhil yargı personeli 23 Ocak 2017'den itibaren, 60 gün içinde Danıştay'a dava açabilecek. Başvurusu reddedilenler HSYK'nın belirlediği İdare Mahkemesi'ne dava açabilecek.

O KAYMAKAM DA ALINDI

OHAL kapsamında ihraç edilen 367 kişi arasında Adana'nın Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer de bulunuyor. Aladağ ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11'i kız öğrenci olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmişti. KHK ile İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 134 personel ihraç edildi. Bunlar arasında kaymakam adayı, kaymakam, hukuk müşaviri, teknisyen, hizmetli, vali yardımcısı, ilçe nüfus müdürleri de bulunuyor.

TMSF VE BDDK'DA TEMİZLİK

TMSF Başkan Yardımcısı Zülfükar Ş. Kanberoğlu, Bank Asya'nın fona geçmesinin ardından yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen Mehmet Ali Gökçe, fon denetçisi Murat Sarıtaş da KHK ile görevden uzaklaştırılan isimler oldu. BDDK'da Bankalar Yeminli Murakıbı Ergun Erdem, bankacılık uzmanı Seray Keşir de görevden alındı.

KURUMA DÖNÜŞ YOK

İade başvurusu kabul edilen kamu görevlileri, Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek. Başkanlık da bu kişileri, daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurumlarına, eski statülerine ve unvanlarına uygun kadroda atayacak. Atamada ikâmet edilen il dikkate alınacak.

EMEKLİ RÜTBESİ TEHLİKEDE

Komisyonun görevleri arasında doğrudan KHK ile kamu görevinden, meslekten çıkarma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernek, vakıf, federasyon, özel sağlık ve öğretim kurumları, gazete, dergi kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi konular yer alıyor. (Sabah)