Reklam
Bugun...


FETÖ Soruşturmasından 'Temiz Kâğıdı' Alan İşe İade Edilecek
FETÖ kapsamında haksız yere işten atılanların işe iadelerini hızlandırmak için OHAL Komisyonu kuruldu. Temiz kâğıdını alan işe iade edilecek ancak kendi kurumuna atanamayacak.

facebook-paylas
Tarih: 24-01-2017 10:00
FETÖ Soruşturmasından 'Temiz Kâğıdı' Alan İşe İade Edilecek
+ -

Hükümet, FETÖ ile mücadele kapsamında mağduriyetlerin yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarısı doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Başbakanlık bünyesinde kurulan OHAL Komisyonu, ihraç edilen kamu personelinin başvurularını inceleyecek. Komisyondan temiz kâğıdı alan işe iade edilecek. Yedi üyeden oluşacak komisyon, üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçebilecek. Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı için dört sayısı aranacak ve oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak. Komisyon iki yıl süreyle görev yapacak, Bakanlar Kurulu gerekli görürse birer yıllık sürelerle uzatabilecek. Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyecek.

İHRAÇTA BAŞVURU SÜRESİ

Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. Atama sırasında ikâmet edilen iller dikkate alınacak. Statüleri yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirmeleri mümkün olmayanlar eski kurumlarına atanacak. Komisyon, başvuruları almaya başladığında, daha önceki KHK'larla ihraç edilenler, başvuruların alınmaya başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde başvuru yapacak. Komisyon başvuru almaya başladıktan sonra yeni KHK yayımlanırsa, 60 gün içinde komisyona başvuru yapılması gerekiyor.

DAVA YOLU AÇIK OLACAK

Mevcut uygulamada 2577 sayılı Kanun'da yer alan hüküm nedeniyle, bir idari işleme itirazda bulunulması halinde, 60 günlük dava açma süresi kesilmeyecek. Ancak OHAL Komisyonu'na başvuru yapmak, dava açma süresini engellemeyecek. Geçici maddede yer alan düzenlemeye göre, yetki uyarınca ihraç edilen ve isimleri Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay mensupları dâhil yargı personeli 23 Ocak 2017'den itibaren, 60 gün içinde Danıştay'a dava açabilecek. Başvurusu reddedilenler HSYK'nın belirlediği İdare Mahkemesi'ne dava açabilecek.

O KAYMAKAM DA ALINDI

OHAL kapsamında ihraç edilen 367 kişi arasında Adana'nın Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer de bulunuyor. Aladağ ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 11'i kız öğrenci olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmişti. KHK ile İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 134 personel ihraç edildi. Bunlar arasında kaymakam adayı, kaymakam, hukuk müşaviri, teknisyen, hizmetli, vali yardımcısı, ilçe nüfus müdürleri de bulunuyor.

TMSF VE BDDK'DA TEMİZLİK

TMSF Başkan Yardımcısı Zülfükar Ş. Kanberoğlu, Bank Asya'nın fona geçmesinin ardından yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilen Mehmet Ali Gökçe, fon denetçisi Murat Sarıtaş da KHK ile görevden uzaklaştırılan isimler oldu. BDDK'da Bankalar Yeminli Murakıbı Ergun Erdem, bankacılık uzmanı Seray Keşir de görevden alındı.

KURUMA DÖNÜŞ YOK

İade başvurusu kabul edilen kamu görevlileri, Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek. Başkanlık da bu kişileri, daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurumlarına, eski statülerine ve unvanlarına uygun kadroda atayacak. Atamada ikâmet edilen il dikkate alınacak.

EMEKLİ RÜTBESİ TEHLİKEDE

Komisyonun görevleri arasında doğrudan KHK ile kamu görevinden, meslekten çıkarma, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernek, vakıf, federasyon, özel sağlık ve öğretim kurumları, gazete, dergi kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi konular yer alıyor. (Sabah)






YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FETÖ Soruşturmasından 'Temiz Kâğıdı' Alan İşe İade EdilecekFETÖ Soruşturmasından 'Temiz Kâğıdı' Alan İşe İade Edilecek
Numan Kurtulmuş: Sandık en kısa sürede kurulacakNuman Kurtulmuş: Sandık en kısa sürede kurulacak
İşte AK Parti'nin Referandum Sloganı!İşte AK Parti'nin Referandum Sloganı!
2 TV KANALI KAPATILDI2 TV KANALI KAPATILDI
AK Parti'de Ocak Ayı Toplantısı YapıldıAK Parti'de Ocak Ayı Toplantısı Yapıldı
Emin Önen’den Haliliye ve Eyyubiye Kaymakamlığına ziyaretEmin Önen’den Haliliye ve Eyyubiye Kaymakamlığına ziyaret
Başbakan Yıldırım: Söz Artık MilletindirBaşbakan Yıldırım: Söz Artık Milletindir
Kurtulmuş RTÜK üyeleriyle bir araya geldiKurtulmuş RTÜK üyeleriyle bir araya geldi
MÜSİAD'ta yeni başkan Barut olduMÜSİAD'ta yeni başkan Barut oldu
Demirtaş İçin 142 Yıl, Yüksekdağ İçin 83 Yıl Hapis istemiDemirtaş İçin 142 Yıl, Yüksekdağ İçin 83 Yıl Hapis istemi
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI