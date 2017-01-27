FETÖ'cü Mehmet Ekinci gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalanmasının ardından İstanbul'a gönderildi. Ekinci'nin yakanlandığı sırada polisleri hakim olduğu için kendisine dokunmamaları konusunda uyardığı ancak polislerin O eskidendi Şimdi terör soruşturmasından şüphelisiniz diyerek eski hakimi derdest ettiği ortaya çıktı.

YALOVA'DAKİ KAYINPEDERİNİN EVİNDE YAKALANDI

'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının aranan hakimi Mehmet Ekinci'nin Yalova'da kayınpederinin evinde yakalandığı ortaya çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Mehmet Ekinci'nin, Yalova'daki lüks bir sitede oturan kayınpederinin evine geldiğini saptadı. Buraya yapılan operasyonda yakalanan Ekinci, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemlerin tamamlanmasının ardından Mehmet Ekinci, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İstanbul merkezli soruşturma çerçevesinde söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci gözaltına alındı.



"BEN HAKİMİM, BANA DOKUNMAYIN"

Ekinci'nin, polisleri karşısında görünce, "Ben hakimim, bana dokunamazsınız. Avukatımı istiyorum." dediği, polislerin ise "O eskidendi. Şimdi terör örgütü soruşturmasından şüphelisiniz." karşılığını verdiği öğrenildi.

EVİNDEKİ BİLGİSAYARA VE BELGELERE EL KONULDU

İletişimini kendi üzerine kayıtlı olmayan telefonlarla sağladığı ileri sürülen Ekinci'nin, evinde yapılan aramada kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın genişletileceği, ilave gözaltıların olabileceği belirtildi.

Ekinci, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.



"KILIK DEĞİŞTİRDİĞİNİ TESPİT ETTİK"

Mehmet Ekinci hakkında iki ayrı davadan, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından yakalama kararı bulunuyordu. Tanınmamak için bıyık bırakan ve sürekli kılık değiştiren hakim Mehmet Ekinci'nin yakalanmasıyla ilgili Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı yazılı açıklamada, "Aranan Mehmet Ekinci'nin yakalanması için özel ekip oluşturduk. Kendisinin tanınmamak için sürekli kılık değiştirdiğini tespit ettik" denildi.