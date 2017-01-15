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FETÖ'cüler suikast yapabilir
FETÖ'nün medyadaki önemli isimlerinden olan ve yurt dışına kaçan Tarık Toros 'Muhalefette etkin bir siyasiye suikast yapılabilir' diyerek örgütün yeni planı hakkında ip uçları verdi.

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Tarih: 15-01-2017 12:03
FETÖ'cüler suikast yapabilir
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya ayağının yöneticilerinden olan ve 15 Temmuz ihanetinden bir hafta önce yurtdışına kaçan eski Bugün Tv Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, kaçtığı ülkeden yaptığı açıklamalarla örgütün yeni planlarını açıkladı.

Twitter adresinden provokatif açıklamalar yapan Toros, yeni anayasa görüşmelerinde yaşanan gerginlikleri de fırsat bilerek 'suikast' tehdidinde bulundu.

ANKARA'DAN İYİ HABER ALAN KAYNAK!

Geçtiğimiz günlerde, suikast yapılacağı ihbarı üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edilmesini tehditlerine dayanak olarak gösteren Toros, "Anayasa görüşmelerine doğru, muhalefet liderlerine suikast ihbarı mühimdi. CHP ve MHP liderlerine zırhlı araç tahsisi de. Ankara'dan iyi haber alan bir kaynağım, Meclis'te görüşmelerin kızıştığı şu günlerde, bir siyasi suikast olasılığının arttığı üzerinde durdu" dedi.

"MUHALEFETTE ETKİN BİR SİYASİYE..."

Toros, muhalefette etkin bir siyasiye düzenlenecek suikastle "bir taşla iki kuş vurulabileceğini" söylerken, böyle bir suikast nedeniyle üyesi olduğu FETÖ'nün suçlanmaması için ön almaya da çalışarak "Amaç Meclis'teki Anayasa görüşmelerinde muhalefeti köşeye sıkıştırıp diz çöktürmek. Ve eylemi, malum günah keçisi, iddia olunan FETÖ'ye yüklemek" dedi.

Toros, en iyi yaptığı 'yalan ve dezerformasyon' taktiğini kullanarak, FETÖ'cü olduğu kesinleşen Karlov suikastinin failini de akladı ve "Rusya elçisinin öldürülmesi siyasi bir suikasttı. Tetikçi ortadan kaldırıldığı gibi öne sürülen bağlantıları temelsiz çıktı ve unutuldu" dedi.

Tarık Toros'un bu açık suikast tehdidine sosyal medya kullanıcılarından da büyük tepki geldi.

 

 




Kaynak: haberler.com



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