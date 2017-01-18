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FETÖ'nün Örgüt İçi İzdivaç Mesajları: Abla Çok Keyifli
FETÖ'nün tutuklu evlendirme sorumlusu E.K.'nın ByLock yazışmaları, örgütte evliliklerin nasıl yapıldığını ortaya çıkardı. Bir mesajda yazan "Abla çok keyifli ve şakirt" ifadeleri dikkat çekti.

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Tarih: 18-01-2017 09:26
FETÖ'nün Örgüt İçi İzdivaç Mesajları: Abla Çok Keyifli
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme ağı ByLock'tan şoke eden yazışmalar ortaya çıkmaya devam ediyor. FETÖ'nün tutuklu evlendirme imamı olduğu iddia edilen E.K'nin örgüt üyeleriyle yaptığı ByLock yazışmaları ortaya çıktı.

"1.65 BOYUNDA 55 KİLO"

İşte o ByLock yazışmaları:

*Esra Yıldız memleketinde biriyle görüştürülebilir mi?

*Yasemin Kaplan 1985'li. 1.65 boyunda 55 kilo. Daha önce nişan durumu oldu ama.

*Derya Tosun, ilçe müdürü olabilecek biri.

"ABLASININ ESKİ EŞİ ŞİZOFREN"

*Abi dün arkadaşı getiren abinin eşi vefat etmiş. Bir daha evlenmeyi düşünür mü?

*Abi bir arkadaşımızın ablasının eski eşi şizofren. Bizim ağabeylerden biriymiş ablaya çok eziyet edince 6-7 ay evli kalmış.

"ABLA ÇOK KEYİFLİ..."

*Abla çok keyifli ve şakirt.

*Arkadaşın güzellik takıntısı var durumu nasıl ablanın. (Kaynak: Sabah)




Kaynak: haberler.com



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