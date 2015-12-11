Fidanlar, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne 3500 fidan dikti!

TEMA Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi sürdürülebilir üniversite yerleşkesi için işbirliği yaptı. Üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde Sarıtepe Kampüsü’nün ilk fidanlarını çocuklar dikti.



70 okuldan, yaklaşık 3.500 çocuk, üniversiteliler ve TEMA gönüllüleri ile birlikte doğada zaman geçirirken kampüse neşe ve coşku yayıldı.





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