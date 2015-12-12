FİLİSTİNLİ ALİMLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Filistin Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Nevvaf Tekruri, Bursa AK Parti İl Teşkilat Başkanı İbrahim Güney’i

ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle birlikte Bursa AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Dr. Tekruri, Filistin ve Suriye

olaylarına değinerek bölgedeki olayların gelişimi ve mücadeleleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin

haklı mücadeleleri boyunca her zaman yanlarında olduğunu belirten Tekruri, kendilerini ağırlayan İl

Teşkilat Başkanı İbrahim Güney nezdinde AK Parti Hükümeti ile halklarına destek veren tüm sivil ve

resmi kurumlara teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa AK Parti İl Teşkilat Başkanı İbrahim Güney ise

bölgede yaşanan olayları üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, “Bizler AK Parti üyeleri olarak yalnızca

ülkemiz için değil Müslüman Alemi ve dünyadaki tüm mazlum halkların geleceği ve hakları için

çalışıyoruz. Zulme karşı olan duruşumuzu her fırsatta gösteriyoruz.Bu yolda çok şükür bir çok sivil

toplum örgütü ve halkımız da desteğini esirgemiyor. İnşallah hep birlikte dünyanın her yerinde

zulmün ve haksızlıkların son ermesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.