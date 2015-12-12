Reklam
Bugun...


FİLİSTİNLİ ALİMLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Filistin Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Nevvaf Tekruri, AK Parti İl Teşkilat Başkanı İbrahim Güney’i Ziyaret etti.

FİLİSTİNLİ ALİMLERDEN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
+ -

Filistin Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Nevvaf Tekruri, Bursa AK Parti İl Teşkilat Başkanı İbrahim Güney’i 

ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle birlikte Bursa AK Parti  İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Dr. Tekruri, Filistin ve Suriye 

olaylarına değinerek bölgedeki olayların gelişimi ve mücadeleleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin 

haklı mücadeleleri boyunca her zaman yanlarında olduğunu belirten Tekruri, kendilerini ağırlayan İl 

Teşkilat Başkanı İbrahim Güney nezdinde AK Parti Hükümeti ile halklarına destek veren tüm sivil ve 

resmi kurumlara teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa AK Parti İl Teşkilat Başkanı İbrahim Güney ise 

bölgede yaşanan olayları üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, “Bizler AK Parti üyeleri olarak yalnızca 

ülkemiz için değil Müslüman Alemi ve dünyadaki tüm mazlum halkların geleceği ve hakları için 

çalışıyoruz. Zulme karşı olan duruşumuzu her fırsatta gösteriyoruz.Bu yolda çok şükür bir çok sivil 

toplum örgütü ve halkımız da desteğini esirgemiyor. İnşallah hep birlikte dünyanın her yerinde 

zulmün ve haksızlıkların son ermesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.




Bu haber 81 defa okunmuştur.

Filistin Bursa Akparti Filistin Bursa Akparti

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Şanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldıŞanlıurfa'da donmuş gölet 2 can aldı
IŞİD üyesine sukiast düzenleyecek PKK'lılar yakalandıIŞİD üyesine sukiast düzenleyecek PKK'lılar yakalandı
El Bab'da Şehit Olan Asker Sayısı 14'e ÇıktıEl Bab'da Şehit Olan Asker Sayısı 14'e Çıktı
Doğu kadınının 'rol modeli'Doğu kadınının 'rol modeli'
Tipioğlu'ndan, Pınarbaşı'na ziyaretTipioğlu'ndan, Pınarbaşı'na ziyaret
Yeni Cezaevi Yolu Tehlike SaçıyorYeni Cezaevi Yolu Tehlike Saçıyor
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 GözaltıŞanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
İhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlarİhtiyaç Sahiplerinin Evlerini Onarıyorlar
TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!... TÜRKEŞ ŞANLIURFA'YI FETH ETTİ !!!...
SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2016 Ahin Güneş Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI