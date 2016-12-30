Fırat Kalkanı’nda 1 şehit, 9 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen ’Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, en az 9 asker de yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi’ndeki tedavileri devam ediyor.Fırat Kalkanı Harekatı’nın 39’uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin ise Gaziantep’e getirileceği belirtildi.El Bab kentindeki çatışmalar sürerken, DEAŞ cephe gerisindeki ÖSO güçlerine bombalı araç saldırısı düzenledi. Suriyeli Almasdar haber sitesinin bildirdiğine göre, Türkiye sınırına 12 kilometre mesafedeki Savran kasabasındaki ÖSO birliklerine yönelik saldırıda, aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu 12 silahlı muhalif yaşamını yitirdi.Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede şehit düşen Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.Elbistan'a bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Yeter Güzel'e, oğlunun şehadet haberi, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz ve Askerlik Şubesi Başkanı Teğmen Hasan Ayhan tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi.Haberi duyan akraba ve komşular, eve gelerek şehidin annesi Yeter ve dedesi Hasan Güzel'i teselli etmeye çalıştı.Fenalaşan şehidin annesi Güzel, evdeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bir yıllık asker olan evli ve bir çocuk babası şehit Güzel'in, babasını 10 yıl önce kaybettiği, 5 kız ve 7 erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.Şehit Ayhan Güzel'in (26) cenazesinin, Tepebaşı Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de ikindi vakti kılınacak namazın ardından Tepebaşı Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.