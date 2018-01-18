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Balıklıgöl'de büyüleyici yağmurlu akşam görüntüleri
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Balıklıgöl'de büyüleyici yağmurlu akşam görüntüleri
18 Ocak 2018 Perşembe 09:05
Şanlıurfa'da tarihi ve inanç yeri olan Balıklıgöl platosunda yağmur sonrası ortaya çıkan doğal görüntüler, görenleri adeta büyüledi.
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