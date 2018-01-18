Foto Galeri Gezi - Doğa Balıklıgöl'de büyüleyici yağmurlu akşam görüntüleri
 
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
KLAVYE 1

Balıklıgöl'de büyüleyici yağmurlu akşam görüntüleri

18 Ocak 2018 Perşembe 09:05

Şanlıurfa'da tarihi ve inanç yeri olan Balıklıgöl platosunda yağmur sonrası ortaya çıkan doğal görüntüler, görenleri adeta büyüledi.
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık