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Gamze Özçelik'ten birlik mesajı
‘Barış Harekatı; Bütünün Parçası Projesi’ ünlü isimleri biraraya getiriyor.

Gamze Özçelik'ten birlik mesajı
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Türkiye'nin farklı kesimlerinden birçok ünlü isim ‘Dostluk, Kardeşlik ve Barış’ mesajlarıyla ‘Barış Harekatı; Bütünün Parçası Projesi’nde bir araya geliyor. İlk olarak Ara Güler’in kamera karşısına geçerek startını verdiği ‘Barış Harekatı Projesi’ne oyuncu Gamze Özçelik, yazar Bejan Matur ve avukat Kezban Hatemi de dahil oldu.


'Barış ve empati evleri kurulacak'

Yaklaşık 70 ismin yer alacağı projede; siyaset, sanat, iş, spor ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen isimleri yer alacak. Her bir ismin farklı meslek dallarına bürünerek objektif ve kamera karşısına geçeceği proje, ayrıca kitap haline getirilecek. Kamera arkası görüntüleriyle sinema filmi oluşturulacak projeden elde edilecek gelirle ise Türkiye’nin farklı noktalarında ‘Barış ve Empati Evleri’ inşa edilecek.

‘Barış ve Empati Evleri’nde değişik kültürlerin yaşatılacak olmasının yanı sıra, her türlü dine, dile, ırka sahip insanla kaynaşma imkanı sağlanıp, ortak sevgi ve barış çalışmaları yürütülecek. Ayrıca bu evlerde sinema ve tiyatro salonları oluşturup, farklı kültürlerin sanat eserleri sergilenirken, her kültürden insanla aynı çatı altında, insana, doğaya, hayvana, yaratılmış her güzelliğe sahip çıkıp, dünya çapında çok fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek. İlk olarak Türkiye'de kurulacak ‘barış ve Empati Evleri’ daha sonra farklı ülkelerde de inşa edilerek Dünya Barış’ına katkı sağlanması amaçlanacak. 78 milyonla başlayıp, 7.5 milyara insana ulaşmak gayesiyle hayata geçirilen projede yer alacak bir çok ünlü ismin adı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.


Gamze Özçelik İçim umutla doldu


‘Barış Harekatı; Bütünün Parçası Projesi’ne desteğini sosyal medya hesabı üzerinden yapan oyuncu Gamze Özçelik ‘Birlik projesi Türkiye, ne zamandır tüm dünyada artık din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın iyilik ve barış hareketlerinin başlaması gerektiğini gönülden hissedip, dillendiriyorum. Bu büyük projenin oluşturulduğunu ve bana da davet yollandığını gördüğümde içim umutla doldu. Fikirlerinizi beyan ederseniz sevinirim. Ne dersiniz arkadaşlar, bu projede bende varım diyeyim mi?” açıklamasında bulundu.




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