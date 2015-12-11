Gap Bölgesinde Jeotermal Kaynaklar Değerlendirilecek

Şanlıurfa GAP Bölge İdaresi Başkanlığı öncülüğünde GAP Bölgesi'nde bulunan 9 ilin tamamını kapsayan GAP ileri jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğünde yapılan jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi toplantısına 9 ilin GAP ileri valilikleri, belediye başkanlıkları ve ilgili üniversitelerin yetkilileri katıldı. Toplantıda GAP bölge illerinde bulunan jeotermal kaynakların nasıl değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili brifing verildi.

GAP İleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi ile jeotermal su kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmak, kullanım alanlarını genişletmek ve bölgede yaygınlaştırılmasını sağlamak buna bağlı olarak yeni yatırımların önünün açmak, sağlık turizmini geliştirmek, termal turizm haritasını oluşturmak, ısıtmalarda kullanımını yaygınlaştırmak, istihdam oluşturmak ve olası göçün önlenmesi amaçlanıyor.

Basın mensuplarına toplantıyla ilgili demeç veren GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, bölgedeki enerji kaynaklarının enerji potansiyelini keşfetmek ve potansiyeli nasıl değerlendirecekleri adına bir araya geldiklerini söyledi. Karahocagil, "Bizim zaten yenilenebilir enerji verimliliği projemiz vardır. Bu çerçevede güneş enerjisi, bio kütle, rüzgar ve hidroelektrik çalışmalarımız mevcuttur. Jeotermal enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Jeotermal kaynaklarımızın bütün resmini çekmek için bu projeyi başladık. Yine bu proje çerçevesinde ikinci ve üçüncü aşamaları hazırlayarak jeotermal enerjimizden nasıl faydalanacağımızı tartışacağız. Jeotermal enerji çok özel bir kaynak, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından farkı her alanda kullanılmasıdır. Sadece enerji üretimi değil, sadece turizm değil yani tarımda da, sağlıkta ve birçok alanda kullanılabilmektedir. Jeotermal enerji bir iki defa kullanılan bir enerjidir. Serada kullandıktan sonra, turizm, sağlık ve ısıtmada kullanılıyor. Bölgenin tektonik olarak hareketli bir yapıya sahip olmasından dolayı çok ciddi enerji kaynakları var. Bu çerçevede üniversitelerimizin İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nin, Harran Üniversitesi'nin ve Batman Üniversitesi'nin birlikte çalıştığı GAP İdaresinin finanse ettiği ve teknik destek verdiği bir proje oldu" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA