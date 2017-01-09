Reklam
Bugun...


Gap Yenev'in Resmi Açılışı Yapıldı
GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezinin (GAP YENEV) açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

facebook-paylas
Tarih: 09-01-2017 21:17
Gap Yenev'in Resmi Açılışı Yapıldı
+ -

Harran Üniversitesi bünyesinde bulunan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezinin (GAP YENEV) açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Türkiye'de bulunan tüm üniversite, sanayi, kamu ve özel kuruluşlar ile potansiyel girişimcilerin yararlanabileceği bir Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi altyapısı kurma amacı ile Kalkınma Bakanlığı'nın desteği ile Harran Üniversitesinde hayata geçirilen GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Şanlıurfa'da gerçekleştirilen toplu açılışlar kapsamında hizmete girdi.

Merkez ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi adına stratejik öneme sahip sektörlerin bilim temelli gelişimine olanak sağlaması amaçlanan GAP YENEV, Nitelikli eğitim imkanlarının, yeni teknolojik buluşların gelişmesine destek verecek, Bölge'ye yeni yatırımları cazip kılacak, yerel ve uluslararası firmalar ile araştırma merkezleri arasında işbirliği fırsatları oluşturulacak. Merkez vasıtasıyla, zengin yenilenebilir enerji potansiyeli ve henüz bakir sayılabilecek enerji verimliliği olanaklarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önemli bir fırsata dönüşmesini sağlayacaktır.

Merkez binasında, 100 kw kurulu güce sahip, toprak kaynaklı ısı pompası vasıtasıyla mekanik tesisattaki soğutucu ve ısıtıcı akışkana doğal ısıtma ve doğal soğutma sağlamaktadır.

Sürdürülebilir, düşük enerji tüketimli bir konsepte tasarlanan Merkez Binası, Leed-gold sertifikasına aday, özel bir mimariye sahip ve aşağıda belirtilen laboratuvar alt yapısına uygun bir şekilde inşa edilmiştir.

Sürdürülebilir, düşük enerji tüketimli bir konsepte tasarlanan Merkez Binası, Leed-gold sertifikasına aday, özel bir mimariye sahip ve aşağıda belirtilen laboratuvar alt yapısına uygun bir şekilde inşa edilmiştir. Güneş Termal Laboratuvarı, Biyokütle Laboratuvarı, İnce Film Hücre ve Sol-Jel Laboratuvarı, Fotovoltaik Sistemler ve Güç Elektroniği Laboratuvarı, Akış ve Isı Transferi Laboratuvarı, Enerji Verimliliği Laboratuvarı, Dijital Tasarım ve İnovasyon Laboratuvarı, Yüksek Başarımlı Bilgisayar Laboratuvarlarını bünyesinde barındırmaktadır.

 




Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Gap Yenev'in Resmi Açılışı YapıldıGap Yenev'in Resmi Açılışı Yapıldı
Dicle Elektrik Öğrencilere Enerji Verimliliğini AnlattıDicle Elektrik Öğrencilere Enerji Verimliliğini Anlattı
Şanlıurfa'da Kolu Kopan Temizlik İşçisi Yolda ÖldüŞanlıurfa'da Kolu Kopan Temizlik İşçisi Yolda Öldü
İmamın Eşi, Kaçtığı Çocukluk Aşkı Tarafından Vurulduİmamın Eşi, Kaçtığı Çocukluk Aşkı Tarafından Vuruldu
Hapishanelere FETÖ uyarısı! Dikkat kaçabilirler...Hapishanelere FETÖ uyarısı! Dikkat kaçabilirler...
Atatürk’ün yaşayan son askeri Atatürk’ün yaşayan son askeri
Şanlıurfa Barosu'ndan suç duyrusuŞanlıurfa Barosu'ndan suç duyrusu
Kamudan 2 Bin 853 Kişi İhraç EdildiKamudan 2 Bin 853 Kişi İhraç Edildi
Bakan Çelik: Terörün Çırpınışları Ülkemize Hiçbir Şey KaybettirmeyecekBakan Çelik: Terörün Çırpınışları Ülkemize Hiçbir Şey Kaybettirmeyecek
Tecavüzcüsüyle Evlendirilmek İstenen Kızın İsyanı: Kendimi ÖldürürümTecavüzcüsüyle Evlendirilmek İstenen Kızın İsyanı: Kendimi Öldürürüm
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI