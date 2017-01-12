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Gayrimenkul satın alana vatandaşlık
Türkiye'de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan, en az 2 milyon dolar yatırım yapan ya da en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.

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Tarih: 12-01-2017 18:19
Gayrimenkul satın alana vatandaşlık
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Yeni Şafak'ın haberine göre Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türk vatandaşlığı kanunu uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre;

- En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle satın alan,
- En az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı yapan
- En az 3 milyon dolar tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı belgelenen veya bu tutarda devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.

Değişiklikle, en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu belgelenen yabancıların da Türk vatandaşlığı almaya hak kazanacağı hüküm altına alındı...






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