Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İpekyol Gençlik Merkezi 'Geleneksel Gençlik ve Aile Buluşmaları' adı altında seminer düzenledi.

Programa Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, Din Hizmetleri Uzmanı Ömer Sabuncu, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Sorumlusu vaiz Hasan Açıl, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Murat Önen, gençlik merkezi üyeleri VE çok sayıda davetli katıldı.

Program gençlik merkezi üyesi İsa Akyol'un Kuran- ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından programın açılış konuşmasını yapan İpekyol Gençlik Merkezi Müdür vekili Müslüm Aktabur, buluşmanın her ayın ilk haftasında farklı konularda rutin olarak yapılacağını söyledi.

Amaçlarının gençleri her türlü zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirerek korunmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Aktabur, "Hedefimiz topluma faydalı, vatanını, milletini, bayrağını, devletini seven, manevi yönü güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır" dedi.

Buluşmadan dolayı gençlik merkezi yetkililerini tebrik eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Murat Önen ise, "Başta Şanlıurfa İl Müftüsü Sayın İhsan Açık Bey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlik Merkezleri her zaman gençlerin ilgi, istek ve yeteneklerini geliştirebileceği, zamanlarını dolu dolu geçirebileceği yerlerdir. Ücretsiz yaptığımız kulüp, ders, seminer ve eğitim çalışmalarımızın devam edeceğini ve tüm gençlerin bu faaliyetlerden istifade etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Program bitiminde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen kitaplarla birlikte İl Müdürlüğüne ait tişört-şort, kalem seti, ile Şanlıurfa İl Müftülüğü tarafından kuruma gönderilen eserler gençlere hediye edildi.

( Gazeteipekyol)

