Gelir testi için son 4 gün!

zorunlu hale gelen genel sağlık sigortasıyla, Türkiye'deki herkes sağlık harcamalarında devlet güvencesine kavuştu. Bu güvenceyle birlikte okullarından yeni mezun olan, çalışmayan, gelir ve aylık bağlanmayan, yarı zamanlı çalışan ve bakmakla yükümlü kapsamına girmeyenler için gelir testi zorunluluğu getirildi. Ancak zorunlu gelir testine uyulmaması ve ödenmeyen primler sebebiyle 6 milyon kişi, GSS nedeniyle devlete 10 milyar 35 milyon TL borçlandı.6736 sayılı Kanun'la GSS borçlularına yeni bir şans tanındı. Bu fırsat, daha önce teste girmeyenlere, 2 Ocak'a kadar testi tamamlamaları halinde borçlarının faiz ve gecikme cezası silinerek anaparayı taksitle ya da peşin ödeme imkanı tanıyor. Uygulama, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nda gerçekleştiriliyor. 2 Ocak'a kadar testi yaptıranlar kısmi aftan yararlanabiliyor. Teste girdikten sonra çıkan borcunu peşin ödeyenlerin faiz, gecikme zammı ve cezaları siliniyor. Yani borcunun sadece ana parasını ödüyor. Taksitle ödemeyi tercih edenler ise gecikme zammı ile cezadan kurtuluyor.GSS gelir testine girenler sadece borçtan kurtulmuş olmuyor, borçları nedeniyle hizmetlerinden yararlanamayan bu kişiler, yapılandırma sonrasında ilk taksiti ödedikten sonra sağlık hizmeti almaya da başlayabilecekler.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında SGK'ya borcu olanlar borcunun tamamını peşin öderse, ana paraya eklenen enflasyon farkının yarısı kadarı alınmayacak. İki aylık dönemler halinde ödeme yapabilecek. Ödemeler 6 taksit yani 12 ay, 9 taksit yani 18 ay, 12 taksit yani 24 ay, 18 taksit yani 36 ay vadeli şekilde ödenebilecek.Şu anda gelir testi kapsamında;• Aylık geliri 549 TL'den 1.647 TL'ye kadar olanlar 65,88 TL,• Aylık geliri 1.647 TL'den 3.294 TL'ye kadar olanlar 197,64 TL• Aylık geliri 3.294 TL'den fazla olanlar 395, 28 TL genel sağlık sigortası primi ödüyor.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Sağlık Sigorta Borçlarını (GSS) da kapsıyor. 2016 Haziran ve önceki dönemlerine ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların, gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek borç aslını ödeyecek. Bu ödeme sistemi de vade farkı uygulamaksızın peşin ya da 12 aya taksit şeklinde gerçekleştirilecek. 2 Ocak 2017 gelir testi yaptırmamış olanlar için müracaatlarda son tarih olarak belirlendi. Belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primleri ödenme imkanına kavuşmuş olunacak. Borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayan GSS sahipleri de bu şekilde ilk taksit ödemelerini yaptıklarında sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında daha önce gelir testini yaptırıp da borçlu olan vatandaşlar için de, borçlarını yapılandırmak için son başvuru 31 Ocak 2017 tarihine kadar müracaat ederek yapılandırma başvurularını yapabilir.Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borcu olan, borcunu yeniden yapılandıran, borcu yoktur yazısı alan işveren ve esnaf da bu borçlarından dolayı icra takibinden ve haciz işlemlerinden kurtulacak. Ayrıca işveren ve esnaflar da teşviklerden yararlanabilecek. Daha öncesinde tecil edilen, yapılandırılan ve taksitlendirilen borçların kalan taksit kısımları da talep halinde yeniden yapılandırılacak.Ayrıca kapanan işyerlerinin 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemedikleri 50 TL'yi aşmayan borçları silinecek. Ayrıca yine bu borçlara bağlı ceza tutarı da 100 TL'yı aşmayanlar silinecek.