Genç Futbolcu Seçmeleri Başlıyor

Şanlıurfaspor, alt yapı futbolcu seçmelerine başlıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1998-2003 ara doğumlu adayların 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren her gün Şanlıurfaspor Tesislerinde bulunmalarının gerektiği açıklandı.

Kulüp adına açıklama yapan Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ve Alt Yapılardan Sorumlu Yönetici İbrahim Demirkan, Şanlıurfaspor alt yapısına genç futbolcu kazandıracaklarını ifade ederken, "28 Aralık 2015 Pazartesi gününden itibaren seçmelere girecek gençlerin GAP Vadisi Şanlıurfaspor tesislerinde her gün saat 16:30'da hazır olmaları gerekmektedir. Ayrıca Lisanslı olan futbolcuların kulüplerinden izin almaları zorunludur. Aksi Takdirde seçmelere katılamayacaklardır" dedi.

Demikan, yeni bir genç nesil hazırlamak istediklerini belirtirken, Şanlıurfa ve Türkiye'nin her yerinden seçmeler için şartları tutan gençlerin tesislere gelebileceğini ekledi.

Şanlıurfaspor Kulübü alt yapılar ve gençlik gelişim ligleri sorumlusu İhsan Karabulut ise amaçlarının Şanlıurfaspor'un geleceği adına genç futbolcuları bünyelerine kazandırmak olduğunu söyledi.

Karabulut, "Kendinde yetenek gören herkesin seçmelere katılmasını istiyoruz. Devre arasında seçmelerimizi yaparak ikinci yarı ve önümüzdeki yılların yatırımını yapmak için seçmeleri yapacağız. Ben inanıyorum ki Çok büyük ve genç bir potansiyeli olan Şanlıurfa'dan çok sayıda futbolcuyu Türkiye sahnesine çıkaracağız" diye konuştu.

( Gazeteipekyol)

