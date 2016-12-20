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GÖKTÜRK-2 dünyayı 21 bin kere turladı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "GÖKTÜRK-2, yörüngesinde 21 bin 387 tur attı ve tüm dünyadan toplam 23 milyon 800 bin kilometrelik alan görüntülendi" dedi.

GÖKTÜRK-2 dünyayı 21 bin kere turladı
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Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli  keşif uydusu GÖKTÜRK-2, yörüngesindeki 4. yılını tamamladı. Bilim, Sanayi ve  Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada, 18 Aralık 2012'de Çin’den  LM-2D roketiyle fırlatılarak yörüngesine yerleştirilen GÖKTÜRK-2 uydusunun geçen  4 yılda başarıyla görev yaptığını söyledi. Uydunun devreye alma faaliyetleri ve yörünge testlerinin ardından Hava  Kuvvetleri Keşif Uydu Komutanlığına devredildiğini ifade eden Özlü, GÖKTÜRK-2'nin  işletme ve görüntü dağıtım faaliyetlerinin Hava Kuvvetleri tarafından  gerçekleştirildiğini bildirdi. Özlü, uydu ve yer istasyonu bakım faaliyetlerinin  ise Türki?ye Bi?li?msel ve Teknoloji?k Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri  Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yürütüldüğünü belirtti. 

Özlü, GÖKTÜRK-2'nin faaliyetlerine ilişkin, "GÖKTÜRK-2 uydusu 4 yıl  boyunca yörüngesinde 21 bin 387 tur atmış ve tüm dünyadan toplam 23 milyon 800  bin kilometrekarelik alan görüntülemiştir. Görüntüler tüm kamu kuruluşları ile  paylaşılmaktadır. Görüntüler afet izleme, şehir planlama, tarım alanları izleme,  orman yangınları ve istihbarat alanlarında kamu kuruluşları tarafından  kullanılmaktadır" dedi.

'ÖNEMLİ İHTİYAÇLARA CEVAP VERİYOR'

 Yüksek yerlilik oranı ile üretilen 2,5 metre çözünürlüklü GÖKTÜRK-2  uydusu, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı ve TÜBİTAK UZAY-Türk  Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) İş Ortaklığı arasında imzalanan sözleşme  kapsamında üretildi. GÖKTÜRK-2 Projesi ile öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve özelinde  Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve  coğrafi veri üretimine yönelik uydu görüntülerinin elde edilmesi amaçlandı. Bunun  yanında diğer kamu kurum/kuruluşları ile üniversite ve araştırma kurumlarının  uydu görüntüsü isteklerinin karşılanması hedeflendi. Uydu, geçen sürede savunma, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık  alanlarında önemli ihtiyaçlara cevap verdi. GÖKTÜRK-2, dünyanın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi  içinde aktarma kabiliyetine sahip bulunuyor. Yer yüzeyinden yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki güneş uyumlu  yörüngeye yerleştirilen GÖKTÜRK-2, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98  dakikada tamamlıyor. Uydu teknolojilerine yatırımlarını sürdüren Türkiye, son olarak 5  Aralıkta Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını,  coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden 0,5 metre çözünürlüğe kadar  karşılayabilecek GÖKTÜRK-1'i uzaya fırlattı.




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