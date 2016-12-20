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Google’dan engellilere müjde!
Google Haritalardan engellilere müjdeli bir güncelleme haberi geldi.

Google’dan engellilere müjde!
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Google Haritalar, belkide şimdiye kadar en küçük, ancak en yararlı güncellemelerinden birini yapıyor. Yeni güncelleme ile bina veya restaurant gibi konumlarda tekerlekli sandalye ile erişilebilir olup olmadığını göstermeye başlayacak.

Google, tüm konumlardaki bu tür bilgileri yerel insanlarlardan alıyor. Google, Business Insider’a verdiği bilgilere göre veri tabanında milyonlarca bilginin olduğunu ve bu sonuçların Haritalar’daki listelere dahil edileceğinden bahsetti.

Haritalar’daki herhangi bir işletmeye bakarken aktivite bölümünde tekerlekli sandalye erişilebilirlik bilgilerini bulabileceksiniz. Ayrıca kendi bulgularınızı aynı ekranda ekleyebilirsiniz. Alternatif olarak, bulunduğunuz yerlerle ilgili soruları cevaplamak için web ve mobil cihazlardaki Haritalar menüsündeki ‘Katkılarınız’ bölümüne gitmeniz yeterli.

 

 

 




Kaynak: istanbulajansi.ist

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