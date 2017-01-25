Görme Engelli Çocuklar Spora Sarılıyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından Haliliye Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokuluna yapılan goalball salonu öğrencilerin spor yapmalarına olanak sağlıyor.



Daha önce goalball salonu olmayan öğrenciler engellilere özgü bir takım oyunu olan goalball, oyununu oynamakta yer sıkıntısı yaşıyordu. Gençlik Hizmetleri ve Spor Şanlıurfa İl Müdürlüğü, öğrencilerin spor yaparak kendi oyunlarını oynayabilmeleri için okulda mevcut olan bir salona tatami döşeyerek goalball salonu oluşturdu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere gönderilen formalarla takım kuran engelli öğrenciler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş'e teşekkür etti. Arkadaşlarıyla goalball salonunda doyasıya spor yapan öğrenciler, takım kurduklarını ve sürekli çalışma yaptıklarını belirtti.



Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ise engelli öğrencilerin sporu sevdiğini ve okullarında goalball salonu istediklerini öğrenince bu isteği geri çevirmeyerek gerekli birimlere talimat verdi.



Kurulan salon ile öğrencilerin spora daha çok sarılacağına inandıklarını belirten Keşküş, engelli öğrenciler ile KYK yurdu öğrencilerinin arasında goalball müsabakası düzenleyeceklerinin müjdesini verdi. Geleceğin temelini bu çocukların oluşturduğunu aktaran Keşküş, "Geleceğimizin temellerini bu çocuklarımız oluşturuyor. Çocuklarımızı nasıl küçük yaşlarda spora yönlendirirsek onlardan o kadar çok verim alabilir geleceğimizi sporcu gençlerin kurmasını sağlamış oluruz. Onlar engelli bir birey bizim gibi iyi göremiyorlar ama bizden daha iyi hissederek bir spor sergiliyorlar" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA