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Güler Işık, Gördüğü Rüya Çıkınca Tesettüre Girdi
Kanser teşhisi koyulan ünlü türkücü Güler Işık, Umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördü. Rüyası doğru çıkıp şifa bulan Işık, tesettüre girdi.

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Tarih: 17-01-2017 21:44
Güler Işık, Gördüğü Rüya Çıkınca Tesettüre Girdi
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Dişi İbrahim Tatlıses" lakaplı ünlü türkücü Güler Işık radikal bir kararla tesettüre girdi. Namaza başladı. Güler Işık hayatındaki bu ani değişikliğin neden ve nasıl gerçekleştiğini Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu "Duymayan Kalmasın" programında anlattı.

HASTANEDE KENDİSİNİ YERDEN YERE ATMIŞ

Yaklaşık iki buçuk yıl önce göğsünde bir sertlik ve ağrı hisseden ünlü türkücü, doktora gitti. Doktor göğsündeki silikonu aldı ve Işık'ın göğüs kanseri olduğu teşhisini koydu. Işık doktorundan aldığı kötü haber karşısında yıkıldığını ve hastanede kendisini yerden yere attığını söyledi.

RÜYASINDA İYİLEŞECEĞİNİ GÖRDÜ

Kanser tedavisi başlayan Işık, Umre'ye gitme gitme kararı aldı. Umre ziyareti sırasında şifa bulmak için dua eden ve iyileştiğine dair Allah'ın kendisine bir işaret göndermesini isteyen Işık, gece etkileyici bir rüya görür. Kanserin etkisiyle koltukaltında üç tane beze oluşan Işık, rüyasında, koltukaltından üç tane böceğin çıktığını görür. Umre ziyaretinden dönüşünde ameliyat olan Işık'ın koltukaltındaki kanser hücrelerinin yok olduğu görülür.

RÜYASI ÇIKTI, TESETTÜRE GİRDİ

Rüyası doğru çıkan ve duasının kabul olduğunu öğrenen Işık, radikal bir kararla tesettüre girdi ve namaza başladı. Işık, tesettüre nasıl girdiğini ve hastalık sürecinde yaşadığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Bundan sonra sahne hayatına ara vermeyeceğini söyleyen Işık, içkili olmayan mekanlarda, kına gecelerinde sahne alacağını söyledi.

 

 




Kaynak: haberler.com



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