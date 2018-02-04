. PENTEX Fuarı'na doğru

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2018 Pazar 10:25

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PEN-KON) ve KOSGEB'in desteğiyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, 7. PENTEX Fuarı, kapılarını, 14 Şubat'ta açacak. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde saat 14.00'te açılacak fuar, 17 Şubat'a kadar, 10.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Fuarda, Gaziantep ve ülke ekonomisi için önemli sektörlerden penye ve tekstil sektöründeki yeni modeller sergilenecek.

Geçen yıl 120 firmanın 250 markayla katıldığı fuarda, bu yıl 140 firma 300 markayla yer alacak.

Başta Gaziantep olmak üzere PENTEX'e, Adana, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Mersin ile Japonya, Yunanistan ve Çin'den firmalar katılacak.

Fuarda, penye, konfeksiyon ürünleri, kumaş ve ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları, etiketleme ve desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme, temizleme, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama ve askı sistemleri yer alacak.

PENTEX'i, Türkiye'nin yanı sıra, Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve Türki cumhuriyetlerden 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

AA