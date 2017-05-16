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1 milyon 300 bin Suriyeli kayıt altına alındı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriyeli göçmenlere yönelik Sosyal Uyum Projesi kapsamında 1 milyon 300 bin Suriyelinin kayıt altına alındığını belirtti.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2017 Salı 12:36
1 milyon 300 bin Suriyeli kayıt altına alındı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü  ve Çorum Valiliği iş birliğinde düzenlenen 7. Türkiye Yüzme Şampiyonu Açılış  Töreni'ne katılmak üzere, kente gelen Bakan Yardımcısı Ersoy, Vali Necmeddin  Kılıç'ı ziyaret etti.

Ziyarette bakanlığın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ersoy,  Türkiye'deki sığınmacı ve mültecilere yapılan yardımlar konusunda da  açıklamalarda bulundu.

Suriyeli mültecilere yönelik Sosyal Uyum Projesi başlatıldığını ve tüm  yardımların proje kapsamında yapıldığını vurgulayan Ersoy, söz konusu yardımların  dışında mültecilerle ilgili hiçbir ödeme ve yardım bulunmadığını bildirdi.

Ersoy,  şunları söyledi:

"Bakanlık kanalıyla mültecilere maaş verildiğiyle ilgili söylentiler  tamamen yanlıştır, yanlıdır ve maksatlı çıkarılmış söylentilerdir. Sosyal Uyum  Projesi kapsamında kişi başı 100 lira yardım yapıyoruz. Bunun da şartları var.  Ailede 4’ten fazla çocuk olacak ya da 50 yaşın üzerinde bireyler olacak. Aynı  zamanda bize adres gösterecekler. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne kayıt  yaptırmış olacaklar ki nerede yaşadıklarını bilelim. Kaynağı, insani yardım fonu  tarafından, dış kaynaklar tarafından karşılanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin  bütçesinden bir kuruş çıkmadan tamamen o fonlarla karşılanan kaynakla bugüne  kadar 1 milyon 300 bin Suriyelinin başvurusunu aldık. Geçen haftaki rakamlar  itibarıyla söylüyorum. Aradan geçen bir haftada bu rakamlar daha da çoğalmıştır."

Suriyelilere kişi başı 100 TL yardım

Proje kapsamında başvurusu alınan 1 milyon 300 bin Suriyelinin de  kayıt altına alındığına işaret eden Ersoy, değerlendirilen 800 bin başvuru  arasından 600 bin Suriyelinin kişi başına aylık 100 lira yardım almaya  başladığını kaydetti.

Söz konusu yardımın dışında mültecilere yönelik bir ödeme  yapılmadığını anlatan Ersoy, "Bunun dışında devletimizin ödediği daha doğrusu  devletimizin ödemesine aracılık ettiği hiçbir yardımı yoktur, devletimizin  doğrudan yaptığı bir bağış da yoktur. Bu yardımın kaynağı yurt dışından gelir,  sekreteryasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yapar. Ödemeyi de  Kızılayın verdiği kartlarla yapıyoruz. Üç ayrı kurumun iş birliğiyle insanların  asgari ihtiyaçlarının karşılanmasına uluslararası bir camianın yaptığı katkıyı  aktarmış oluyoruz." diye konuştu.

 Ersoy'a ziyaretinde AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen  Ceritoğlu Kurt da eşlik etti.

 

 

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