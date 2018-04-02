11 Nisan etkinleri için basın toplantısı yapıldı

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2018 Pazartesi 19:19

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 11 Nisan Urfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri öncesi basın açıklaması düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirdi. Konuşmasına ilk olarak şehitlere Allah’tan rahmet gazilere ise sağlıklı uzun ömürler dileyerek başlayan Çiftçi, etkinliklerin kurtuluş maneviyatına uygun bir şekilde ele alınarak değerlendirildiğini söyledi.



“Ecdadımızın emanetini taşıyoruz”



Çiftçi, "Şanlıurfa’mızın en önemli günlerinden biri olan 11 Nisan Kurtuluş yıl dönümü münasebetiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak çok kapsamlı programlar düzenledik. Ecdadımız Şanlıurfa’mızı birlikte kurtardılar bizler de istiyoruz ki tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizle birlikte onlara yakışır bir şekilde bu günümüzü kutlayalım. 11 Nisan 1920’de Şehrimizin bütünlüğünü sağlayarak 12’lerden başlayarak tüm çetelere mücadele gösteren tüm Kuva-yi Milliye’ye tüm ecdadımıza bu güzel şehri düşman kurtarıp bizlere emanet ettiği için şükranla minnetle teşekkür ediyor ve onların önünde saygı ile eğiliyoruz. Rabbim bundan önce ve bundan sonra ülkemiz için yapılacak olan tüm mücadeledeki şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mücadele verecek tüm unsurlarımıza da Allah’tan hem kuvvet hem de muzafferiyet ihsan etmesini niyaz ediyorum" dedi.



Kurtuluş maneviyatına uygun şekilde kutlanacak



11 Nisan Kurtuluş programlarının 6 Nisan’da düzenlenecek olan sempozyumla başlayacağını belirten Çiftçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Nisan- 15 Nisan tarihlerinde arasında düzenlenecek olan programları kamuoyuyla paylaştı.



Düzenlenecek olan programlara hükümet nezdinden birçok bakanın katılımın olacağını belirten Çiftçi, "Kurtuluş programları biraz daha eğlenceli ve konserli geçerdi. Yalnız ülkemizde son yaşanan gelişmeler ve şehitlerimiz dolayısıyla programlara koymuş olduğumuz konserleri çıkarttık" diye konuştu.





iha