Giriş Tarihi: 12 Nisan 2017 Çarşamba 21:44

11 Nisan Meydanı Projesi içerisinde yer alan 11 Nisan Külliyesi hızla yükseliyor. Külliyenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Külliyemiz, Şanlıurfa'nın marka değerine artı değer katacaktır" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı Plan, Proje ve Etüt Şube Müdürlüğünün projesini hazırlaması ile inşaatına başlanan 11 Nisan Külliyesi hızla yükseliyor.Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ve Milletvekili Mahmut Kaçar'ın da katıldığı incelemede mahalle sakinlerine seslenen Başkan Nihat Çiftçi, "Osmanlı ile Selçuklu mimarisinin birleştiği çok güzel bir yapı ortaya çıkıyor. Külliyemiz 4 minareli olacak. Şanlıurfamızın böylesine merkezi bir alanına yakışan bir çalışma için doğru bir karardır. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

11 Nisan Meydanına 30 metrelik çelik köprü ile bağlantısı yapılacak olan 11 Nisan Külliyesinin çok güzel bir yapı olacağını belirten Vali Güngör Azim Tuna ise, "Projesine baktığımız zaman her yönüyle her şeyi düşünülmüş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Milletvekili Mahmut Kaçar ise, çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Programda mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Nihat Çiftçi iki katlı bir şekilde yapılacak olan 11 Nisan Külliyesinin alt katının Bamyasuyu taziye evi olarak da kullanılacağını söyledi. Yaklaşık 6 bin 360 metrekare kapalı alan ile birlikte bin metrekare avlusu, 10 kubbesi, okuma salonu, konferans salonu, 2 adet Kur'an Kursu ve bayan dersliklerden oluşan külliye yapımının tamamlanması ile ibadete açılacak.

(sondakika.com)