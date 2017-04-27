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11 yıldır firar olan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da tartıştığı yeğeni Mustafa Işıkay'ı 2006 yılında bıçakla öldürdükten sonra kaçan Abdurrahman Işıkay, 11 yıl sonra özel oluşturulan ekip tarafından İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2017 Perşembe 16:35
11 yıldır firar olan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun geçmiş tarihlerde işlenen ve aydınlatılmayan cinayetlerle ilgili talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Özel ekip, Kendirci Mahallesi'nde 2006 tarihinde, para anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yeğeni Mustafa Işıkay'ı ekmek bıçağıyla öldürüp ortadan kaybolan Abdurrahman Işıkay'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Özel ekip, 2 ay süren çalışması sonucu cinayet şüphelisi Abdurahman Işıkay'ın  İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler,  Şanlıurfa'dan  İstanbul'a gidip Işıkay'ı sahte kimlikle yakaladı.  

Şanlıurfa'ya getirilip sorgulanan ve suçunun itiraf ettiği belirtilen Işıkay, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

 

(sondakika.com)

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