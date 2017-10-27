13 Yaşındaki Çocuğun Servis Aracını Kullanması

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 15:41

Baba Mustafa Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun aracı kendisinden habersiz aldığını belirterek, bütün eğitim camiasından özür diledi.



Çıralı İlkokulu'nda nöbetçi öğretmenler nezaretinde servise bindirdiği öğrencilerin ilk kısmını birinci mahallede, ikinci kısmını da diğer mahallede indirdikten sonra lavaboya gittiğini ancak döndüğünde oğlu Osman Sabri'nin aracı hareket ettirerek ilerlediğini gördüğünü anlatan Yetim, ardından yolda durdurduğu bir araçla minibüsü takip etmeye başladığını aktardı.



Kısa süre sonra jandarma trafik ekiplerinin aracı durdurduğunu ifade eden Yetim, "Jandarma trafik ekibi, bütün evrakları inceledikten sonra tarafıma 2 bin 64 lira para cezası kesti. Cezaya bir itirazım olmadı çünkü bütün suç bendeydi. İşlemlerin ardından ekipler aracı bana teslim etti. Bu oğlumun ikinci olayıydı, daha önce de kaçırdığı traktörle kaza yapmıştı. O zaman bir ay hastanede tedavi görmüştü." diye konuştu.



Yetim, kendisinin yüzünden Şanlıurfa'daki öğrenci servislerinin sıkıntı yaşamasına neden olmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.



Yetim, olayın ardından oğlunun da çok üzüldüğünü sözlerine ekledi.



Şanlıurfa'da dün, Karaköprü ilçesine bağlı Ayanlar-İnanlı Mahallesi arasında trafik kontrolü yapan jandarma ekibi tarafından durdurulan ve içerisinde 10 öğrencinin bulunduğu servisin 13 yaşındaki Osman Sabri Yetim tarafından kullanıldığı belirlenmişti.

(sondakika.com)