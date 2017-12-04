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13 Yaşındaki Çocuk, Tartıştığı Babasını Av Tüfeğiyle Öldürdü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
13 Yaşındaki Çocuk, Tartıştığı Babasını Av Tüfeğiyle Öldürdü

Ferzende S.'nin cenazesi Karılovca ilçesinde toprağa verilirken, oğlu jandarmaya teslim oldu.

BABASININ BAŞINA ATEŞ ETTİ

Karılova ilçesine bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasında oturan, ancak kış mevsimi nedeniyle hayvanlarını Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götüren Ferzende S. ile oğlu Y.S. arasında dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., av tüfeği ile babası Ferzende S.'nin başına ateş ederek öldürdü. Y.S., Jandarmaya teslim olurken, baba Ferzende S.'nin cenazesi önce otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na, ardından Karılova ilçesine getirilerek Burmataş köyünde toprağa verildi.

 

 

13 Yaşındaki Çocuk, Tartıştığı Babasını Av Tüfeğiyle Öldürdü, System.String[]

 

(sondakika.com)

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