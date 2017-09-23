14 Kınalı Kekliğe El Konuldu

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2017 Cumartesi 15:08

Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ve jandarma ekiplerince, kent merkezinde doğadan usulsüz keklik alındığı ihbarı üzerine 2 vatandaşın evinde 14 kınalı keklik olduğu tespit edildi.



Ekipler, 14 kekliğe el koyarak kekliklerin damızlık olarak kullanılması için Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı GaziantepKeklik Üretme İstasyonu'na gönderdi.



Doğa ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Orhan Kalay, doğada usulsüz olarak alındıktan sonra evinde kınalı keklik besleyen 2 kişi hakkında idari para cezası uygulayacaklarını söyledi.



"Doğayı bizimle paylaşan sevimli yaban dostlarımızın yaşama haklarının güvence altına alınması ve yaşamlarının devamının sağlanması konusunda herkese sorumluluk düşüyor." diyen Kalay, kaçak ve usulsüz avlanan şahıslara yönelik olarak denetim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdüğünü bildirdi.



Yaban hayvanları ile bunların yaşam alanları ve doğanın korunmasına gereken özenin gösterildiğini ifade eden Kalay, şöyle devam etti:



"Avcılığın 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu doğrultusunda belli etik kurallar içinde yapılması gerekiyor. Doğal yaşam alanlarında bulunan yaban hayvanlarımızın ve doğal zenginliklerimizin korunması, yasa dışı avlanmanın önüne geçebilmek amacıyla, başta avcılar olmak üzere bütün vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor."



Öte yandan, Silopi ilçesinde de duyarlı bir vatandaş tarafından kanadı kırık olarak bulunan kızıl şahin, tekrar doğaya kazandırılmak amacıyla ŞanlıurfaYabani Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

kaynak: sondakika.com