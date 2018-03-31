17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Giriş Tarihi: 31 Mart 2018 Cumartesi 09:33

Adana’da çocuk destek merkezinde kalan 17 yaşındaki genç yol kenarında arkadaşları tarafından ölü bulundu.



Olay, Çukurova İlçesi Şambayat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Deniz Munzur Altun, Şambayat Çocuk Destek Merkezi’nde kalıyordu. Bugün izinli olduğu öğrenilen Altun, yurda yakın bir bölgede yol kenarında arkadaşları tarafından ölü bulundu. Arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis sağlık ekibiyle olay yerine gelirken, sağlık ekipleri yaptığı incelemeden şahsın öldüğünü belirledi.



Olay yeri inceleme polisleri yaptığı incelemeden Altun’un çevresinde 2 tüp çakmak doldurma gazı buldu. Altun’un uyuşturucu madde kullanırken öldüğü öne sürülürken kesin ölüm nedeni adli tıp birimindeki otopsisinin ardından belli olacak.



Öte yandan, Altun’un daha önce 22 defa yurttan kaçtığına dair kaydı olurken, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından poliste kaydı olduğu öğrenildi.

iha