Giriş Tarihi: 18 Mart 2018 Pazar 14:07

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Asri Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için yazdığı mektubu okudu.

Mektubuna şehitleri minnetle yad ederek başlayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bizlere miras bıraktığınız Anadolu topraklarının her karışı için canınızı feda etmekten, mübarek kanınızı büyük Türk milletinin istiklali ve istikbali için akıtmaktan geri durmadığınızı çok iyi biliyoruz. Sizler de biliniz ki bıraktığınız her emanete sahip çıkıyor, koruyoruz. Türkiye'nin ilelebet payidar olması için üzerimize düşeni yapmaktan vazgeçmeyeceğimize söz veriyoruz. Bağımsızlığımızı ve geleceğimizi borçlu olduğumuz başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun."

Törende, Gaziantep Müftü Vekili Mehmet Güneş şehitler için dua etti ve askerler tarafından "saygı atışı" yapıldı. Törenin ardından Yerlikaya, şehit yakınlarına karanfil dağıttı.

Programa, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

- Afrin ve Çanakkale şehitleri için dua

İslahiye ilçesindeki Merkez Dervişiye Camisi'nde de sabah namazının ardından Çanakkale ve Afrin şehitleri için dua edildi.

İlçedeki camilerde namaz öncesi ve sonrasında da sela okundu.

- Malatya

Malatya'da Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Kaban, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır anıta çelenk sundu.

Şehitlik özel defterine yazdıklarını okuyan Vali Kaban, şunları kaydetti:

"Devletimiz ve milletimiz üzerinde hesap ve plan yapanlar bilmelidir ki necip Türk milleti dün olduğu gibi bugün de 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' anlayışıyla kutsallarının yılmaz bekçisidir. Şerefli ecdadımızın emanetleri, son nefer, son nefes ve son damla kana kadar, sarsılmaz bir iman ve iradeyle muhafaza ve müdafaa edilecek. Birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı koparmaya hiçbir güç muvaffak olamayacak, buna yeltenen herkesin karanlık emelleri mutlak hüsranla son bulacak."

Kaban ve protokol üyeleri, daha sonra şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da asri mezarlıktaki şehitlikte gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Abdullah Erin'in şehitlik defterini imzalamasının ardından protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı.

Törene, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, askeri erkan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

- Adıyaman

Adıyaman'da yeni mezarlıktaki Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu saygı atışı yapıldı.

Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, burada yaptığı konuşmada, 18 Mart'ın Türk askerinin tarihe "Çanakkale geçilmez" destanını yazdırdığı gün olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Törene, Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve şehit aileleri katıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Şeyhadil Mezarlığı'ndaki törende, Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk konuldu.

Şehitlik özel defterine yazdıklarını okuyan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "Çanakkale Zaferi Türk milletinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst düzeyde ortaya koyduğu eşsiz bir destandır. Çanakkale savaşı vatanımızın bağımsızlığını korumak için ecdadımızın tarihin akışını değiştirdiği bir zaferdir. Bugün de Kahraman Mehmetçiklerimiz aynı ruhla Afrin'de ve vatanın dört bir yanında canı pahasına mücadeleye devam etmektedir. Tüm terör örgütleri ve şer odaklarına karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Bu uğurdaki şehitlerimizin kutsal emanetlerine ve gazilerimizi hizmet etmek milli bir görev, aynı zamanda büyük bir gurur ve vefa borcudur." ifadelerini kullandı

Vali Özkan ve protokol üyeleri, şehit kabirlerini de ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Etkinlikler kapsamında, Kahramanmaraş Valiliği tarafından özel bir tesiste düzenlenen yemekte, şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

AA