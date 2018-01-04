2017 Şanlıurfa’da tarımda rekor yılı oldu

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 02:08

Şanlıurfa Tarımında 2017 yılı için değerlendirmede bulunan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, genel anlamda tarımda bolluk ve bereketin olduğu iyi bir yılın geride bırakıldığını kaydetti.

Başkan Eyyüpoğlu 2017 yılında özellikle pamuk fiyatlarında oluşturulan komisyon ile belirlenen fiyatlar, mısır, arpa, mercimek ve buğdaydaki verimin çiftçileri sevindiğini ancak sulamada kullanılan elektriğin fiyatlandırılması ve daha randımanlı ulaştırılması konusunda belirsizlikler ve sıkıntılar devam ettiğini açıkladı.

2017 yılında Şanlıurfa tarımında yaşanan önemli gelişmeleri başlıklar halinde değerlendiren Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Pamuk, sulama, elektrik, hububat ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile olan görüşmeler ve çiftçi sorunlarına üretilen çözümlere ilişkin açıklamada bulundu.

Hem üretimde hem de fiyatta pamuk bir rekor daha kırdı

Bu kapsamda Başkan Eyyüpoğlu pamuk konusundaki değerlendirmesinde 2017 yılında 2 Milyon 800 Bin dönüm alandan toplamda 1 Miyon 300 Bin Ton pamuk beklendiğini açıkladı. Ayrıca pamuğun piyasadaki değerinde fiyatlandırılması için bu yıl ilk kez oluşturulan komisyonun ve ardından ziraat odasının üstlendiği rol sayesinde çiftçilerin ihya olduğunu belirten Başkan Eyyüpoğlu, belirlenen fiyat doğrultusunda kendilerine kulak veren çiftçilere teşekkürlerini sundu.

2017 yılı pamuk değerlendirmesinde ise Başkan Ahmet Eyyüpoğlu şunları kaydetti; "Verim ve rekolte bu yıl çok iyi. 2 milyon 800 bin dönüm alanda pamuk ekiminden 1 milyon 300 bin ton pamuk bekliyoruz. Geçen yıl 1,80 lira olan pamuk fiyatı bu yıl 2,80 lira civarında seyrediyor. Bu yılki fiyatlandırmamızı Ziraat odası başkanların, çırçır fabrikası sahipleri, ticaret borsamız ve tüccarlardan oluşan komisyonumuzda günlük olarak değerlendirdik. Böylelikle herkesin görüşünü alarak makul fiyatlandırmaya gittik bunda da en çok çiftçimiz kazandı. Şu anda da fiyat giderek artıyor. Geçtiğimiz yıllarda pamuğun belli bir taban fiyatını belirleyemiyorduk bu yüzden mağduriyetler yaşanıyordu. Çok şükür bu yıl oluşturulan komisyon ile her kesimin mağduriyeti giderilemeye çalışıldı. Şunu da belirtmeliyim ki Türkiye pamuğunun yüzde 45’ini üreten bir kentin pamuk fiyatlarının belirlenmesinde en etkili rolü alması gerektiği düşüncesindeyim. Bundan sonraki yıllarda bu yöndeki çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Fiyatlandırmalarda ürün maliyetleri, dövizdeki durum ve dünya piyasalarında pamuk varlığını göz önüne alarak, kararlarımızı alacağız. Pamuk hasadı döneminde açıkladığımız kilo başına 3 TL rakamı makul olduğu anlaşılmış ve çiftçimiz memnun olmuştur.”

2017 yılı mısırda rekor yılı oldu

2017 Yılında Şanlıurfamısır üretiminde de bir rekora imza attığını söyleyen Başkan Eyyüpoğlu bu yılki rekolte tahminin 1 Milyon ton olduğunu açıkladı. Başkan Ayyüpoğlu değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi; “Mısır ürünü diğer bölgelerde birinci ürün olarak ekilirken Şanlıurfamızda bu ürün ikin ürün olarak üretilmektedir. Buna rağmen üretim rekoltesi olarak 2017’de bir rekora imza attı diyebilirim. İlk olarak 2000 yılında 9 bin ton rekolte ile Şanlıurfa’da mısır üretiminin başladığını bugün ise 2017 yılı için 800 Bin Ton mısır üretimi beklendiğini belirten Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ‘Tarlalarda yaptığımız incelemede mükemmel bir sonuç ile karşılaştık. Hem rekolte hem de kalite olarak en iyi mısır hasatını bekliyoruz. Şanlıurfa’da genellikle ikinci ürün olan Mısırın önemi giderek artmaktarken, Bölgede bugün en fazla mısır üreten üçüncü iliz. 2000 yılında Şanlıurfa’da mısır üretimi 9 Bin ton iken, 2017 için 1 Milyon ton’a ulaşmasını bekliyoruz. Bu başarıyı yakalamak elbette kolay olmadı başta Allahın bereketi, hükümetimizin desteği ve çiftçimizin alın teri ile mısırın üretimi giderek artmaktadır.”

DEDAŞ hala sıkıntı

Elektrik ile sulama yapılaması konularında belirsizliğin hakim olduğunu kaydeden Başkan Eyyüpoğlu, DEDAŞ ne yapmak istediğinin anlaşılmasında zorlandıklarını söyledi. DEDAŞ’ın tutarsız ve çiftçiyi zorda bırakan uygulamalarına 2017 yılında da devam edildiğini kaydeden Eyyüpoğlu şöyle devam etti; “2017 yılında DEDAŞ elektriğin satış fiyatı konusunda tutarsız davranılmıştır. Blokelerin çok geç çözülmesi, arızalar nedeniyle yaşanan kesinti. Ayırım yapmaksızın yani kuru veya sulu tarım yapılmasına bakılmaksızın tüm çiftçilere bloke uygulanması devam ediyor. Artık fiyatlandırmadan geçtik. Çiftçiye karşı hep bir ön yargı ile yaklaşılması bizleri rahatsız etmektedir. Daha önceden de söylediğim gibi PKK ve DAİŞ bitti anca hem hükümetin hem de çiftçimizin başına bela olan DEDAŞ’ın uygulamalarına bir türlü çözüm bulunamadı. Şunu belirtmek isterim ki bu kurum hem devleti hem de halkı soymaktadır.”

Her şeye rağmen hububat gerilemedi

Şanlıurfa’da 2017 yılında hububt üretiminde gerileme olmadığını kaydeden Eyyüpoğlu şu bilgileri verdi. “Buğdayın %10’u, Arpanın %8’i ve Mercimeğin %38’i şanlıurfa’da üretildi.

Hububatta özellikle buğday ve arpada son beş yıldır kayda değer bir fiyat ve destekleme rakamlarında artış yaşanmamasına karşı maliyetlerde artış yaşandı. Hububat çiftçimizin bakanlığımızdan ve hükümetimizden beklentisi 2018 yılında hububat desteğinin artırılması yönündedir. Bu duruma rağmen çiftçimiz boş durmamış ve 201 7yılında da hububat ekim alanlarını azaltmadığı gibi var olan üretim miktarını korumuştur.”

En tatlı acımız isot (pul biberi) üretimimiz 80 bin ton

Tahminlere göre 2017 yılında sofralık ve pul biber isot üretimimizde de kayda değer gelişmeler yaşandı. Buna göre, kentte sofralık kırmızı ve yeşil biber 500 bin ton, kırmızı pul biberlik isot üretimi ise yıllık yaklaşık 1 milyon ton; gerek evlerde gerek sanayi tipi üretim yerlerinde kurutulan pul biberin miktarı ise 80 bin ton olduğu tahmin edilmektedir.

Sulama artıkça Türkiye’yi doyurmaya adayız

Bölgede tarımın şaha kalkışın sağlayacak yegane projenin GAP olduğunun altını çizen Başkan Ahmet Eyyüpoğlu, projenin tamamlanması ile Türkiye’yi doyurmaya aday olduklarının söyledi. Eyyüpoğlu şöyle devam etti; “2017 yılında sulama konusunda da olumlu gelişmeler yaşadık. Sizverek, Hilvan ve Karageçili yönüne doğru olan bölgelerin sulamaya açılması ile var olan potansiyel düşünüldüğünde Şanlıurfamız Türkiye’yi doyurmaya adaydır. Bu yüzden Bölgede sorunlarını çözecek tarımı şaha kaldıracak en önemli proje GSP’tır. Suruç ve Mardin kanalı yönündeki arazilerin sulamaya açılması ile ürün desenimizde ve miktarında önemli artışlar yaşandı. Ancak çözüm projeli olan Suruç sulama projenden beklenen geri dönüş alınamadı. Bunun en büyük nedeni çiftçinin bilinçsizce sulama yapması oldu. Son olarak DSİ ve bakanlık kararı ile damla ve yağmurlama sistemi kurmayan çiftçiye su verilmemesi karar alındı. Umarız buralarda beklentiler karşılanır ve üretime katkımız devam eder.”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile çok uyumlu geçti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile olan istişarelerin 2017 yılında oldukça uyumlu olduğunu aktaran Başkan Eyyüpoğlu özellikle tarım projelerine sunulan destek miktarının artırılması ile her parsele ayrıca destek tanınmasına ilişkin düzenlemenin çiftçiyi sevindirdiğini söyledi. “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile olan görüşmelerimiz oldukça uyumlu sürdü. Özellikle Şanlıurfa Milletvekili Ahmet E. Fakıbaba’nın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olması sonrası istişarelerimiz ve sorunların çözülmesi biraz daha hızlandı. Bu anlamda 2017 yılında açıklanan destekleme rakamları, tarım projelerine uygulanan hibe desteğinin yüzde 50‘ye çıkarılmasının yanında her parsel için de ayrıca uygulanabileceği imkanın tanınması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Fakıbaba ile olan görüşmelerimiz sayesinde gerçekleşti. Katkılarından dolayı hükümetimize ve kendisine çiftçi camiamız adına teşekkürlerimiz sunuyoruz. “