2018'de bu finansal hatalardan uzak durun!

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2017 Pazar 03:06

Eğer iyi geçtiyse ne yaptınız, nasıl yaptınız da iyi geçti, kötü yaptıysanız da neleri yanlış yaptığınızı düşünüyorsunuz bunları belirleyin.

2018 geliyor, yeni yıllar yeni başlangıçlar için güzel tarihlerdir. Bu yıl ilk olarak bütçe yapma alışkanlığınızı geliştirin. Neye ne kadar harcadığınızı bilmeden gelirinizin dağıtımını yapamazsınız. Gelirinizin dağıtımını bilmezseniz de birikim için ya da yatırım için para ayıramazsınız.

Yani ilk olarak paranızın hesabınızı tutmama alışkanlığından vazgeçin! Bir maaş kazanmak için hayatınızdaki en değerli şeyden yani zamanınızdan veriyorsunuz. O zaman geri gelmiyor bari o zamanı verdiğiniz işten gelen paranın hesabını bilin ki zamanınız boşa geçmiş olmasın.

KREDİ KARTLARIYLA SANKİ PARA ÖDEMİYORSUNUZ GİBİ ALIŞVERİŞ YAPMAYIN

Kredi kartı hayatımızı kolaylaştıran bir araç. Fakat onunla yapılan harcamalar bugünün değil yarının ödemeleri. Yani bugün harcadığınız parayı ödüyorsunuz. Bir anlık kredi kartı kolaylığına kapılıp ipin ucunu kaçırmayın.

ASGARİDEN FAZLA ÖDEYİN

Kredi kartı borcunun asgari karşılığını ödemek sizi gecikmeye düşmekten kurtarır ama siz o borcu kapatmak istiyorsanız; fazlasını ödeyin. Çok paranız yoksa da 50-100 lira üstünde ödeyin.

İHTİYACINIZ YOKSA HEMEN ALMAYIN

Tabii ki paranız varsa dilediğiniz an alın ama eğer çok fazla paranız yoksa 10 saniye kuralını uygulayın ve gerçekten bu bir ihtiyaç mı karar verin. Eğer sadece istekse de alabilirsiniz fakat bunu bir planlama ile yapın.

AYNI GSM ŞEBEKESİNDE, TARİFEDE KALMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Bankanızı, GSM şebekenizi ya da sizi zorlayan tüm tariflerinizi değiştirebilirsiniz.

ÖDEMELERİNİZDE GECİKMEYE DÜŞMEYİN

Kredi kartına, kredilere sırf gecikmeler yüzünden gereksiz yere borç ödemeyin. Eğer maddi durumunuz o boyutta aylık ödemeleri yapacak düzeyde değilse ya ek iş bakının ya da bankayla konuşarak yapılandırmaya gidin.

EN ÖNEMLİSİ

Para kazanamayacağınızı, borçlardan kurtulamayacağınızı ya da tasarruf yapamayacağınızı düşünmeyin! Biraz özen ve sabırla, paranızı yönetmeyi öğreneceksiniz. Sonrası sizin için daha kolay olacak. 2018 sizin için daha güzel bir yıl olacak...

(kaynak:Para Durumu)