21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

Giriş Tarihi: 21 Mart 2018 Çarşamba 14:52

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çağrısı üzerine araçlarını balonlarla süsleyen Kilis Off-Road Kulübü, Hür Off-Road Kulübü ve Türk Cooper Motosiklet Kulübü üyeleri ile vatandaşlar, Hacı Cümbüş Camisi önünde toplandı.

Down sendromlu çocukları araçlarına alan kulüp üyeleri, korna çalarak Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Down sendromlu Gökçe Ay, burada yaptığı açıklamada, down sendromlu arkadaşlarının hayattaki konumuna dikkati çekmek ve onların yaşamda var olduğu gerçeğini unutturmamak amacıyla organize edilen dostluk turuna verilen desteğin sevindirici olduğunu söyledi.

Down sendromlu bireylerin diğer insanlardan farkının sadece artı 1 kromozoma sahip olmaları olduğunu ifade eden Ay, "Gerçek dostlar kromozom saymaz' sloganı ile birbirimizden farkımızın olmadığını gösteren bu dayanışma turuna katılarak dostluğumuzu ortaya koyduk. Bu dostluk turunda bize eşlik eden herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, gruptakiler beraberinde getirdikleri balonları gökyüzüne bıraktı.

AA