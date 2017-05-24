272 Kilogramlık Zümrüt Bulundu

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:02

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki bir madende 1,3 metre uzunluğunda, 272 kilogram ağırlığında zümrüt bulundu. Ulusal Maden Üretim Dairesi'nden Paulo Santana, zümrüdün yaklaşık 20 gün önce Bahia eyaletinde, Bahia Maden Kooperatifinde madenciler tarafından bulunduğunu açıkladı.

BREZİLYA'DA BULUNAN İKİNCİ BÜYÜK MADEN

Zümrüdün 1,3 metre uzunluğunda ve 272 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden Santana, bunun 2001'de bulunan 300 milyon dolar değerindeki 292 kilogramlık zümrütten sonra bölgede bulunan ikinci büyük maden olduğunu, yeni bulunan zümrüdün de yaklaşık 300 milyon dolarlık bir değere sahip olabileceğini belirtti.

Santana, zümrüdün değerinin bilmediğini, bölgede bir maden sahibine satıldığını dile getirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen alıcının avukatı Marcio Jandir de müvekkilinin zümrüdü müze ve kütüphanelerde sergileyeceğini belirtti.

(sondakika.com)