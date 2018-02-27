28 Şubat mağdurları yeniden yargılama istiyor

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2018 Salı 13:42

Uyan'ın ağabeyi İrfan Uyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batman'da doğup büyüyen kardeşinin imam hatipten mezun olduktan sonra çalışmak için İzmir'e gittiğini, orada sözlendiğini ve evlenme hazırlıkları yaptığı sırada 1994 yılında gözaltına alındığını belirtti.

"Kardeşim gözaltında işkencelere maruz kaldı. İfadesi işkence altında, baskıyla alındı." diyen Uyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde kardeşim yapılan işkenceleri anlattı. Hakim, 'Size az bile yapılmış.' dedi. Kardeşim ve arkadaşları çok mağdur edildi. Hakimin bu tavrı üzerine kardeşim reddi hakim talebinde bulundu. Talepleri kabul edilmedi. Aynı hakim tarafından cezalandırıldı. Mahkeme sürecinde tanık dinlenmesi talepleri de mahkeme tarafından reddedildi. Kardeşim kimseyi öldürmedi, kimseye zarar vermedi."

- "Zaman Gazetesi'nde algı oluşturulup, ceza almaları sağlandı"

Kardeşi ile ilgili davanın hızla sonuçlandırıldığını ileri süren Uyan, "O dönemde FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi tarafından her gün haber yapılarak algı oluşturulmaya çalışıldı. Zaman Gazetesi'nde günlerce olay yazılarak, bir algı oluşturulup, ceza almaları sağlandı." ifadelerini kullandı.

Uyan, kardeşinin yargılandığı davaların 28 Şubat'ın hazırlayıcısı olarak kurgulandığını öne sürerek, "Bir kurgulanma sonucu bu insanlar cezalandırıldı. Verilen kararlar hep yanlıydı. Uydurma delillerle verilmiş kararlardı. Bu kararların yok sayılması gerekiyor. Kardeşim zeki, ilime ve bilime merakı olan bir insandı. Cezaevinde İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans yaptı. Şimdi bir kitabı hazır baskıya verilecek. Eğer bir suçu olsaydı, kardeşimin cezasını çekmesini isterdim. Ama suçsuzdur. Bu ceza çok ağır bir ceza. 28 Şubat ve FETÖ tarafından kurgulanmış bu davaların dikkate alınarak yeniden yargılanmalarını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Baba Mehmet Şirin Uyan (76) ise, eşinin yatalak olması, kendisinin de yaşı nedeniyle çocuklarını ziyaret etmeye gidemediklerini belirterek, ölmeden çocuklarını görmek istediklerini belirtti.

Uyan, "Çocuğumuz masumdur. Yeniden yargılanmalarını yetkililerden rica ediyoruz." diye konuştu.

AA