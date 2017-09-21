299 haftadır adalet bekliyorlar

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2017 Perşembe 18:44

Aileler her hafta olduğu gibi kaybettikleri yakınlarının mezarları başında basın açıklaması yaparak adalet istedi. Aileler adına açıklamayı okuyan Veli Encü, “Tam 5 yıl 9 aydır, yani 299 haftadır yani 2093 gündür adalet bekleyen, verilen bütün sözlere rağmen Ankara’nın karanlık dehlizlerinde adaletsizliğe hapsedilen, adalet talebini yükselttikçe zulme uğrayan Roboski devletin utancı olarak hep var olacaktır. Ne hafızamızdan ne hayatımızdan hiç çıkmayacaktır. Unutulmayacaktır. 299 haftadır hükümet, Meclis İnsan Hakları Komisyonu, sivil yargı, askeri yargı ve son olarak Anayasa Mahkemesi’ni dolaşan dava dosyası hepsinin utanç verici birliğinin arasında karanlığa gömüldü ve gömülmeye devam ediyor” dedi.



300 hafta için çağrı: vicdanı körelmemiş herkesi çağırıyoruz



300. haftadaki anma etkinliği için çağrı yapan Encü, şunları söyledi: " Roboski faillerinden hesap sorulsaydı, cezasızlık döngüsü bozulsaydı şehirler haritadan silinebilir miydi? Taybet ananın cansız bedeni evinin önünde çocuklarının gözü önünde 7 gün kalır mıydı? Suruç, Soma, Ankara katliamı yaşana bilir miydi? Tahir Elçi öldürülebilir miydi? Bu katliamların, bu ölümlerin sorumluları aklanabilir miydi? Bizler 299 haftadır Roboski’den nesilden nesile miras kalan adaletsizlik içinde yaşıyor ve adalet için çabalıyoruz. Her hafta adalet nöbetimizde dile getirdiğimiz gibi bu çabamız, bu mücadelemiz Roboski katliamının gerçek failleri yargılanmadığı sürece aynı kararlılıkla devam edecektir. Vicdanı körelmemiş, adalet arayışından vazgeçmemiş herkesi 300. haftamızda yanımızda olmaya, bizlerle beraber olmaya çağırıyoruz Adalet ağacını sulamak yerine zulüm dikenine su verenlerin saltanatı elbet yıkılacaktır”

(cumhuriyet.com.tr)