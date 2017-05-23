3 başkandan hangisi haklı hangisi suçlu?

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2017 Salı 17:23

Başkanların açıklamasından sonra hangi başkanın suçlu hangi başkanın haklı olduğu ile ilgili soru işaretleri oluşmaya başladı. Şanlıurfaspor ligin son haftasında Elazığspor’u yenmesine rağmen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un Giresunspor’dan puan almasından dolayı ligden düştü. Urfaspor’un ligden düşmesinden dolayı taraftarla kahrolurken, başkanlardan açıklamalar üst üste geldi.

EKİNCİ: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK

İlk açıklama Eyyübiye Belediye Başkanı ve Şanlıurfaspor Fahri Baaşkanı Mehmet Ekinci’den geldi. Mehmet Ekinci sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kimse yokken ellerini taşın altına koyduklarına dikkat çekerek,”Sevdamız Şanlıurfaspor’umuz küme düştü. Kayyuma gitme durumundayken sahipsiz kalmaması adına ‘’Hiç kimse yoksa biz varız’’ deyip elimizi taşın altına koyduk. Destek vermesi gerekenlerin ‘’Özde değil, sözde Urfalı’’ olduklarını gördük. Arkadaşlarımızla, maddi manevi elimizden geleni yaptık. Maddi anlamda yönetici alacakları dışında neredeyse hiç borç kalmadı. Sportif başarı maalesef olmadı. Bunda tabi ki iç ve dış sebepler vardır. Birde futbolun sadece sahada oynandığını sandık. Meğer başarılı olmak için kirli oyunu da çok iyi oynamak gerekiyormuş. Ama bir hususu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Urfalılığın burada doğup büyümeyle olmadığını bizlere gösteren Sayın Bakanımız Faruk Çelik ve Sayın Valimiz Güngör Azim Tuna’ya, verdikleri maddi ve manevi destek için şükranlarımı sunuyorum. Urfa insanı sayesinde bir yere gelip, Urfalıların sevdasına sırtını dönenleri de kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ben elimden gelenin en iyisini arkadaşlarımla yapmaya çalıştım. En azından bizler sorumluluk aldık. Bu duruma kıs kıs gülenlerden olmadığımız için rabbime şükrediyorum” dedi.

ÇİFTÇİ: ÖNERİLERİMİZ KAYDA ALINMADI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfaspor yönetimine gerekli öneriyi yaptıklarını ve kimsenin kendilerini dinlemediğini belirterek,”Şanlıurfaspor’un ligden düşmesi bizleri derinden üzmüştür. Kulüp başkanı ve yönetimin bizden talep ettiği araç, personel, forma, otobüs ve maddi desteği harfiyen yerine getirmiş bulunmaktayız. İki yıldır Şanlıurfaspor için önerdiğimiz reçetede, 5 bin delege yapılması, genç ve dinamik bir takım kurulması, futboldan anlayan sevdalı bir yönetimin oluşturulması ve Şanlıurfaspor’un kapısının Şanlıurfalı genç futbolculara açılarak takımın halka mal edilmesini önerdik. Ayrıca Şanlıurfaspor Futbol Lisesinin kurulması gibi önerilerimiz kayda alınmadı. Şehrimizin takımının ligden düşmesi tüm Şanlıurfalıları olduğu gibi bizi de deriden üzmüştür. Her zaman takımımızı destekledik ve tüm sevdamızla desteklemeye devam edeceğiz. Takımımızı bu kotu günlerden el birliği ile çıkaracağız” diye konuştu.

EKİNCİ: HİÇBİR ZAMAN İÇİN URFASPOR’UN YANINDA OLMADI

As başkan Ekinci, Nihat Çiftçinin yaptığı açıklamadan sonra şu yorumu yaptı, “Yönetimin kurulduğu günden bugüne hiç bir zaman için Urfaspor’un yanında olmadı. Sivas maçı öncesi tesislere gelip bağbanla beraber bir görüntü verip Sivas maçının pirim sözünü vermesine rağmen sözünde duramayıp Ödemede yapmamıştır. Hiç bir zaman için ne yanımızda oldu nede bir reçetesi geldi. küllü yalan, Kelin ilacı olsa kendi keline sürerdi.”

KAFALAR KARIŞTI…

Üç başkanın yaptıkları açıklamadan sonra taraftarın kafası iyice karıştı. Mehmet Ekinci kimse yokken kendilerinin aday olduğunu söyledi ancak Fethi Şimşek’in istifasından sonra Mehmet İpek adaylığını açıklamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Urfaspor için bir reçete önerdiklerini söylese de Şanlıurfaspor As Başkanı Ahmet Ekinci, Nihat Çiftçi’nin yönetimin kurulduğu günden bu yana Urfaspor’un yanında olmadığını iddia etti.

(ruhanews.com)