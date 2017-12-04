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3 Çocuk Babası Memur, İntihar Etti

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, memur 48 yaşındaki Mehmet Salih K., çalıştığı iş yerinde kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2017 Pazartesi 16:06
3 Çocuk Babası Memur, İntihar Etti
. , öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki iş yerinde memur Mehmet Salih K.'nin odasına girenler, onu iple asılı halde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Mehmet Salih K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Salih K.'nin  cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.   (sondakka.com)                            
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