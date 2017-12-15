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3 kilo doğan bebekten 1,3 kilo kitle çıkarıldı

Şanlıurfa'da yeni doğan Suriyeli bebeğin bağırsağında tespit edilen 1 kilo 300 gram kitle ameliyatla çıkarıldı

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2017 Cuma 17:40
3 kilo doğan bebekten 1,3 kilo kitle çıkarıldı

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Harran Konteyner Kenti'nde kalan Suriyeli Meryem ve Ramazan Hac Halaf çiftinin 5 gün önce erkek çocukları dünyaya geldi.

Bebeğin yapılan kontrollerinde, kalın bağırsağında 40 santimetre büyüklüğünde kitle bulunduğu belirlendi.

Suriyeli bebek, kentteki özel bir hastanede ameliyata alındı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ali Suat Erkoç ve ekibi, 2,5 saat süren operasyon sonucu bebeğin bağırsağından 1 kilo 300 gram kitle çıkardı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kitle incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

 

AA

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