Giriş Tarihi: 10 Mart 2018 Cumartesi 15:57

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey, "Özellikle yerel gazeteler kendi içlerinde bazı zorluklar yaşıyorlar. BİK tarafından verilen resmi ilanlar üzerinden ekonomilerini sağlamaya çalışıyorlar ama bu yeterli olmuyor." dedi.

Canbey, Şanlıurfa'da, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ile Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (DEKMEB) işbirliğiyle düzenlenen "3. Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı"nda yaptığı açılamada, TYB'nin gündeme getirdiği "Yerel Basılı Yayıncılıkta Korsan Yayınla Mücadele ve Telif Hakları" konusunun önemli olduğunu söyledi.

BİK olarak gazetelere ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını anlatan Canbey, şöyle konuştu:

"Özellikle yerel gazeteler kendi içlerinde bazı zorluklar yaşıyorlar. BİK tarafından verilen resmi ilanlar üzerinden ekonomilerini sağlamaya çalışıyorlar ama bu yeterli olmuyor. Mutlaka yeni gelir imkanlarına ihtiyaç var, bunda da özel reklam öne çıkıyor. Reklamların özel şirketlerden alınıp gazetelerde yayınlanması lazım. Ayrıca abone ve tiraj gelirinin mutlaka olması lazım. Çok ciddi emeklerle üretiliyor gazeteler. Bu nedenle gazetelerin bir ticari işletme gibi de düşünülmesi ve çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Hem çalışanlarının hem de okuyucularının gazeteden memnun olması gerekiyor. Toplumun bulunduğu bölgenin kılcal damarlarından birisi olan, demokrasiyi temsil eden gazetecilik noktasında BİK olarak destek olmaya çalışıyoruz. Önemli çalışmalar yapıyoruz, gazetelerin hem kendilerini geliştirmesi, kendi yayınlarına devam edebilmeleri ve dijital mecrada gelişebilmeleri noktasında elimizden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyoruz."

Çalıştayda, gazetelerin sorunlarının görüşüldüğünü ve soruları yanıtladıklarını ifade eden Canbey, gazetelerin mutlaka değişime ayak uydurmaları gerektiğini belirtti.

Gazetelerin daha çok okunabilmeleri ve reklam alabilmeleri için içeriğine çok önem verilmesi gerektiğini dile getiren Canbey, şunları kaydetti:

"Okuyucusunu tutabilmesi ve yeni okuyucular kazanabilmesi için gazetelerin özgün içerik noktasında mutlaka çalışama yapması, insan kaynağına yatırım yapması ve iyi matbaalarda basılması gerekiyor. Reklam verenlerin memnun olacağı bir şekilde gazetelerde yayınlanması lazım. Bu süreçler doğru bir şekilde yönetilebilirse internet sitelerini kurup oraya da reklam alabilirlerse önümüzdeki dönemlerde gazeteler iyi duruma gelecektir. Kolay bir süreç değil, zor bir süreçten geçiyoruz. Dijital bir gerçek de var bu da geleneksel mecraları zorluyor değişime zorluyor, bu anlamda önlemlerin alınması faydalı olur diye düşünüyorum."

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın "Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı Sonuç Bildirgesi"ni okunmasının ardından çalıştay sona erdi.

AA