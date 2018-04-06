Urfa Haber

Giriş Tarihi: 6 Nisan 2018 Cuma 20:10

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 3.’sü düzenlenen ve birçok ülkeden akademisyenin katılımı gösterdiği ’Uluslararası Osmanlı sancağından cumhuriyet kentine Urfa tarihi sempozyumu’ açılış konuşmaları ile başladı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa’nın en önemli süreçlerini kapsayan, Tanzimat Fermanı’nın ilanından Cumhuriyet Dönemi Urfa tarihine kadar olan akademik sürecin görüşüleceği sempozyuma, yerli ve yabancı 105 bilim insanı katılım sağladı.



“Urfa tarihini daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz”



Açılış konuşmasında düzenlenen sempozyumla Şanlıurfa tarihine daha derin bir bakış sergilendiğini belirten Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “12 bin yıllık geçmişiyle tarihin ilk yerleşim bölgelerinden biri olan, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, medeniyetlerin beşiği, Peygamberler Şehri Şanlıurfa’ya hoş geldiniz. Tanzimat Fermanı’ndan Islahat Fermanı’na, 1. Meşrutiyet’ten 2. Meşrutiyet’e, 1. Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadeleye ve genç Cumhuriyet’ten günümüze kadar Urfa’da görülen gelişmelerin konu olarak ele alınacağı Osmanlı sancağından cumhuriyet kentine Urfa Tarihi adlı sempozyumun üçüncüsünü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sempozyuma katkı verecek, yurt içinden ve yurt dışından gelen, tüm değerli katılımcılara şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Sempozyumun Urfa’ya, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.



“Şanlıurfa büyük bir bilgeliğe sahip”



Son olarak sempozyumun önemine değinen Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci ise “Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa’yı bu sempozyumunda aslında şehir hakkında bilgilenme, ilgilenme ve bilinçlenmeyi arzuladık. Bu şehir bunu hak ediyor. Çünkü bu şehir o kadar büyük bir bilgeliğe sahip ki yıllardır anlaşılmayı bekliyor. Daha önce Urfa ile ilgili sempozyumlar yapıldı ama bu şehrin 500 yıllık Osmanlı birikimini ve Cumhuriyet Urfa’sının anlatılmamış olması bu sempozyumun ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir” diye konuştu.



Sempozyumun ilk günkü programı şu şekilde gerçekleştirildi



Sempozyumun ilk günkü programı açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik ve Prof. Dr. Ulvi Keser’in oturum başkanlığında Prof. Dr. İbrahm Yılmazçelik ve oOkt. Kazım Kartal ‘19. yüzyılın ortalarında Urfa’da yaşayan Gayr-i Müslimlerin demografik ve içtimai yapısı hakkında bir değerlendirme’, Prof. Dr. Ulvi Keser ‘Urfa’da Milli Mücadele ve bölgede görevlendirilen Fransız üniformalı Ermeniler üzerine bir değerlendirme’, Dr. Öğrt. Üye. Süleyman Şanlı ‘Sosyal ve kültürel açıdan geçmişten günümüze Urfa yahudileri’, Dr. Öğrt. Üye. İlhan Palalı ve Prof. Dr. Osman Akandere ‘Urfa’da Milli Mücadele Döneminde Fransız işgali ile ilgili arşiv belgeleri’, Prof. Dr. Abdullah Ekinci ve İsmail Asoğlu ‘20. yüzyılın başlarında Urfa’da bir misyoner hekim Dr. Andreas Vischer ve Urfa’daki faaliyetleri’, Doç. Dr. Oktay Bozan ‘Mütareke döneminde ingilizlerin Milli Aşiretine yönelik politikaları’, Dr. Öğrt. Üye Erdem Karaca ‘Fırat Demiryolları Projesi’ne Dair Malumat’, Dr. İsmail Efe ‘Fransız İşgalinden İstiklale - Hakimiyet- Milliye Gazetesi’nde Urfa’, Dr. Öğrt. Üye Yasin Taş ‘Tanzimat döneminde Urfa kazasında Aile Ve Sorunları’, Doç. Dr. Cavd Qasimov ‘Azerbaycan tarihçilerinin çalışmalarında milli mücadele döneminde Urfa’ konulu sunumuyla tamamlandı.



İkinci oturum



Gün içerisindeki ikinci oturum Prof. Dr. İsmail Özçelik ve Prof. Dr. Tuncer Baykara oturum başkanlığında Prof. Dr. İsmail Özçelik ‘Urfa’nın işgal karşısında kamuoyunun tutumu’, Prof. Dr. Tuncer Baykara ve Şenay K. Baykara ‘Osmanlı dönemindeki mektep coğrafya kitaplarındaki Urfa’, Doç. Dr. Uğur Üçüncü ‘The New York Times’a Göre Urfa’nın İşgal ve Kurtuluşu’, Araştırmacı Yazar Berna Çaçan Ongun ‘Osmanlı nüfus defterler ve salnameler ışığında Urfa’nın Sosyo-Kültürel ve Ekonomik durumu’, Doç. Dr. Cengiz Mutlu ‘Ankara Hükümeti’nin Güney Politikası ve Urfa’da Milli Mücadele’, Doç. Dr. Nale Suleymonava



‘Rus Şarkiyatçılarının Urfa Tetkikatları’, Prof. Dr. Kemal Çelik ‘Urfa’nın Fransızlar Tarafından İşgali’, Doç. Dr. Vidadi Umudlu ‘19. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Azerbaycan’dan Anadolu’ya Göçler’, Arş. Gör. Tülay Aydın ‘Urfa Milli Mücadelesinin siyasi ve toplumsal dayanakları açısından analizi’, Doç. Dr. Yasin Yılmaz ‘Halep vilayet salnamelerinde Urfa’ konulu sunumları ile sürdü.



Üçüncü oturum



Gün içerisindeki üçüncü ve son oturum ise Prof. Dr. Kemal Çelik ve Prof. Dr. Mustafa Keskin başkanlığında Prof. Dr. Qafar Mehdyev ‘Ermenice Kaynaklarda 1895 ve 1915 Urfa Ermen ayaklanmaları ile ilgili iddialar ve tarihi gerçekler’, Prof. Dr. Mustafa Keskin ‘Bu şehir ve bu ülke için feda edilenlerden Biri, Mutasarrıf Mehmed Nusret Bey’, Abdullah Tok ve Muhammed Budak ‘Amerikan basınında Urfa’da Ermeni olayları’, Dr. Öğrt. Üye. Ali Tenik ‘Milli Mücadele Yıllarında Urfa’da Tasavvuf ve Tarikatlar’, Doç. Dr. Seyd Vakkas Toprak ‘Urfa’da kargaşa Müslüman-Ermeni çatışmaları’, Dr. Öğrt. Üye. Cenk Demir ve Dr. Öğrt. Üye. Süleyman Tekir ‘Amerikan yakındoğu yardım heyeti’nin Milli Mücadele döneminde Urfa ve çevresindeki yardım çalışmaları’, Dr. Memmedova Samre ‘Urfa Ermen olayları’, Dr. Öğrt. Üye. Ahmet Aslan ‘Urfa’nın Kurtuluşu Savaşında Anaze Aşreti Lideri Haçım B. Mıheyd’in Faaliyetleri’, Doç. Tdr. Ziyad Emrahov ‘Osmanlıda Hamidiye Alayları Rusya Tarih Yazımında’, Dr. Öğrt. Üye Levent Bilgi ‘Aşk ve Zafer Romanında Şanlıurfa ve Kurtuluş Savaşı’ konulu sunumları ile ilk günkü programlarını tamamladı.