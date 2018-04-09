3. Urfa tarihi sempozyumu sona erdi

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2018 Pazartesi 20:36

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve yurt içi ve yurt dışından 105 akademisyenin katılımı ile gerçekleştirilen ’Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihli Sempozyumu’ İslam Tarihi Uzmanı ve Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın ’Devlet Yönetiminde Ömer Bin Abdülaziz’ konferansı ile son buldu. Urfa hakkında bilinmeyen konuların ele alındığı sempozyumda 120 bildiri elde edilirken Urfa’nın tarihi birikimlerini arşivlemek amacıyla önemli akademik bir çalışma tamamlandı.



Sempozumun gerçekleşmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci, "6-8 Nisan tarihleri arasında düzenlediğimiz Osmanlı Sancağından Cumhuriyet kentine Urfa Tarihi sempozyumunu gerçekleştirerek 120 bildiri 3 günlük süreçte sunuldu. Urfa’nın bugüne kadar anlatılmamış bir çok konusunu bu sempozyum süresinde ele aldık. Urfa’nın sosyal, siyasi ve iktisadi tarihi ele alındı. Bilim adamlarımız tarafından ele alınan bu 3 dönemin siyasi, sosyal ve kültürel birikimi çerçevesinde ele aldık. Osmanlı imparatorluğunun sön döneminde tanzimat sonrası Urfa’nın kurumu ve sanayi mektepleri gibi konuları ele alan bu çalışma Urfa’nın tarihi hafızasını ortaya koyma açısından çok önemli bir akademik çalışmanın olduğunu söylemekteyiz. Bu çalışmanın yapılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Buluşmada ayrıca katılımcılara Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma’nın ‘Hilafettin Saltanata Emeviler Dönemi’ hediye edildi.