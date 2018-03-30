300 yıllık tarihi Kürtler Camisi'nin ismi Türkler Camisi oldu...

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 09:14

Cumhuriyet Gazetesinde yer alan haberde; Kilis kent merkezindeki Küçük Çarşı Sokağı’nda 17. yüzyılda inşa edilen "Kürtler Camisi"nin adı, Vakıflar bölge Müdürlüğü tarafından "Türkler Camisi" olarak değiştirildi.



Resmi kayıtlarında 'Kürtler Camisi' olarak yer alan caminin tabelasının üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından "Türkler Camisi" tabelası asıldı. Bir süre sonra da "Kürtler Camisi" tabelası tamamen kaldırıldı.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, HDP Van Milletvekili Adem Geveri konuyu Meclis gündemine taşıdı. Geveri’nin soru önergesine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta, caminin kayıtlarda "Kürtler Camisi" olarak tescilli olduğu ifade edildi.



VALİLİK: ÖZGÜNLÜĞÜNÜ YİTİRDİ



Hatay Valiliği’nin internet sitesinde tarihi camilerin tanıtıldığı bölümde hala ‘Kürtler Camisi’ adı ile yer alan yapı hakkında şu bilgiler mevcut: “Bölük Mahallesi (eski Sibat ve Kana Mahallesi) Küçük Çarşı Sokak’ta (Binbaşı Sokak) bulunan Kürtler Camisi’ni Kürt Hüseyin Ağa yaptırmıştır. Çok onarım gören cami, özgünlüğünü yitirdiği gibi özgün adını da yitirmiştir. Adı “Türkler Camisi” olarak değiştirilmiş olan camiden günümüze sadece minaresi kalmıştır. Kaidesi kare planlı ve köşeleri pahlı olan minare; kesme, kirli kalkerli taşlardan yapılmıştır. Çokgen olan gövdesi oldukça kısadır. Peteği (petek, gövdeye göre daha ince) ve külahı taştan yapılmıştır. Şerefe altı, altında yuvarlak bir silme bulunan mukarnaslarla doldurulmuştur.”

kaynak: cumhuriyet.com.tr