Ana Sayfa Dünya 33 Kişinin Öldüğü Suruç Davası Başladı

33 Kişinin Öldüğü Suruç Davası Başladı

20 Temmuz 2015'te DEAŞ terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen canlı bombalı saldırıya ilişkin açılan davanın ilk duruşması 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2017 Perşembe 21:06
33 Kişinin Öldüğü Suruç Davası Başladı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te DEAŞ terör örgütü gerçekleştirilen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği canlı bombalı saldırıya ilişkin açılan davanın ilk duruşması  Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.  

Sabah başlaması beklenen duruşma, önceki gün görülen başka bir duruşmanın uzaması nedeniyle öğleden sonraya alındı. Duruşmayı aralarında milletvekilleri  Dilek Öcalan ve  İbrahim Ayhan'ın da bulunduğu  HDP'li bir heyetle birlikte de takip etti.  Hilvan yolu üzerinde bulunan  Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün yanındaki salonda gerçekleştirilen duruşma öncesi saldırıda yaralananlar ve müşteki yakınları yoğun güvenlik önlemlerinden geçirildikten sonra içeri alındı.

Daha önceden duruşmayı takip etmesi beklenen  CHP'li milletvekillerinden oluşan heyet ise sabah saatlerinde duruşmanın görüleceği noktaya gelip buradaki vatandaşlarla görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.Şanlıurfa  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede  Ankara'daki saldırıdan dolayı  Ankara'da tutuklu olan sanık Yakup Şahin ve  Suriye'de oldukları iddia edilen İlhami Ballı ile Deniz Büyükçelebi için ayrı ayrı 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

 

 

 

(sondakika.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Yukarı Çık