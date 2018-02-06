4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürmek istediği iddiası

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 13:48

Adıyaman'da 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürmek istediği iddia edilen kadın ve ona yardım ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, 4 yaşındaki kız çocuğu Z.S'yi havale şüphesiyle merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götüren anne Zeynep A, tedavi altına alınan çocuğunun ağlamasına dayanamayarak sinir krizi geçirip hastane odasında boğarak öldürmek istedi.

Elbisesinin kol kısmını çocuğunun boynuna dolayarak sıktığı öne sürülen kadın, çocuğun yüzünün morarması üzerine hemşirelere bilgi verdi.

Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan çocuğun boğulmak istendiğini belirleyen sağlık görevlileri, durumu hastane yönetimi ve polise bildirdi. Hastaneye gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Zeynep A'nın Z.S'yi boğarak öldürmek istediği tespit edildi.

Ekipler, Zeynep A. ve ona yardım ettiği öne sürülen Nihat Ç.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Z.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA