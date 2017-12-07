40 yaşından sonra tanıştığı bisikletinden ayrılamıyor

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2017 Perşembe 17:00

Şanlıurfalı 80 yaşındaki Ali Mol, 40 yaşında binmeye başladığı bisikletten ilerleyen yaşına rağmen vazgeçmiyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Erbaş Mahallesi'nde yaşayan 13 çocuk ve 115 torun sahibi Mol, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocukken binemediği bisikletine 40 yaşından sonra kavuştu.

İlerlemiş yaşına rağmen Mol, gün içerisinde isteği yerlere bisikletle ulaşıyor. Her gün kilometrelerce bisiklet kullanan Ali dede, çevre köylere ve kent merkezine de bisikletle giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Zaman zaman mahallesine en uzak ilçelerden Akçakale'ye de bisikletle giden Mol, buradaki yakınlarını ziyaret ediyor.

Ali Mol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yaşından sonra bisiklet sürmeyi öğrendiğini söyledi. Üç farklı bisikleti bulunduğunu belirten Mol, şöyle konuştu:

"Çok eğlenceli ve heyecanlı bir alışkanlık. Her yere bisikletle gidiyorum. Otomobile binmeyi sevmiyorum. Bisiklete bindiğimde de kendimi daha mutlu hissediyorum. Evde 3 bisikletim var ve hepsini farklı yerlerde kullanıyorum. Birini tarlada, birini gezmek için, diğerini de uzak yerlere gitmek için kullanıyorum. Bisikletlerimin onarımını kendim yapıyorum. Sabah kalkar kalmaz bisiklete dolaşıyorum. Bazen de çocuklarım ve torunlarımla birlikte bisiklet sürüyoruz. Çocuklarım ve eşim bana destek oluyorlar. Daha önceleri kaza yaparım veya düşerim diye korkuyorlardı, zamanla alıştılar. Bisiklet sürmek çok eğlenceli."

- "Herkesin sağlık için bisiklet sürmesi gerekiyor"

Kilometrelerce bisiklet kullandığını anlatan Mol, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlığım yerinde, hiçbir sıkıntım da yok. Kendimi sporcu gibi hissediyorum. Geçen yıl kentte düzenlenen bisiklet turlarına sporcularla birlikte katıldım. Turlarla bütün Şanlıurfa'yı bisikletle gezdim. Kendime güveniyorum, bisiklet yarışlarına katılmak istiyorum. Bisikletle çevre mahalledeki yakınlarımı ziyaret ediyorum. Hafta 2-3 kez kent merkezine gidiyorum. Geçenlerde bisikletle Akçakale ilçesine gittim. Bisiklet sürmek sağlığıma da iyi geliyor. Okumam ve yazmam yok fakat trafikte çok dikkatli davranıyorum. Karayoluna çıktığımda sürücüler bana korna çalarak selam veriyorlar, hoşuma gidiyor. Herkesin sağlık için bisiklet sürmesi gerekiyor."

- Bisikletle hacca gitmeyi istiyor

Eşiyle daha önce hac vazifesini yerine getirdiğini aktaran Mol, ilerlemiş yaşına rağmen bisikletle hacca gitmeyi çok istediğini dile getirdi.

Eşiyle mutlu bir hayatı olduğuna işaret eden Mol, "Eşim Vatha ile birkaç kez hacca gittik. Eşim ile çok iyi anlaşıyoruz. Onu seviyorum. İstiyorum ki bir daha hacca gidelim. Bir arkadaşım olursa onunla birlikte bisikletle hacca gitmeyi istiyorum. İnşallah bir arkadaş bulurum" dedi.

75 yaşındaki Vatha Mol da eşinin bisiklet tutkusuna herkes gibi kendisinin de alıştığını belirterek "Eşim önceleri bisiklet sürdüğünde kendisine bir şey olacak diye korkardık. Artık alıştık, çok iyi bisiklet sürüyor. Yağışlı havalarda sürmesini istemiyorum çünkü çok tehlikeli oluyor." diye konuştu.

AA