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400 Kadınla Çiğ Köfte Yoğurma Rekoru

Şanlıurfa'da 400 kadın, aynı anda yöreye özgü lezzetlerden etli çiğ köfte yoğurarak, Dünya Kadınlar Rekoru'nu kırdı.

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2017 Cuma 20:48
400 Kadınla Çiğ Köfte Yoğurma Rekoru

Türkiye'nin mutfağıyla ünlü kentlerinin başında gelen  Şanlıurfa'da 400 kadın, aynı anda yöreye özgü lezzetlerden etli çiğ köfte yoğurarak, Dünya Kadınlar Rekoru'nu kırdı.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneğince "Legeni al gel" sloganıyla organize edilen program kapsamında, Müze Kompleksi'nin bahçesinde bir araya gelen 200 kadın, yöresel müzikler eşliğinde aynı anda çiğ köfte yoğurdu.

Yaklaşık 15 dakika süren etkinlikte kadınların yoğurduğu çiğ köfteler, protokol üyeleri ve vatandaşlara ikram edildi. Rekor denemesinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmesi için başvuruda bulunulacak.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rahime Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin orijinal hali ile tescillenmiş ve vazgeçilmez damak tadı olan çiğ köftenin  Şanlıurfa'nın tanıtımında ayrı bir yeri bulunduğunu belirtti.

"Çiğ köfte" denilince akla ilk gelen yerin  Şanlıurfa olduğunu hatırlatan Yaşar, şunları kaydetti: 

"Bu proje ile 3 hedefe ulaşma amacındayız. Orijinal çiğ köfteye dikkati çekmek, geleneksel mutfağımızı ön plana çıkarmak ve hareketli geçen turizm sezonumuzun süresini daha da uzatmayı amaçlıyoruz. Dünya kadınlar rekoruna, bugün 400 kadınla beraber aynı anda çiğ köfte yoğurarak gireceğiz inşallah. Biliyorsunuz çiğ köfte,  Şanlıurfa'nın tescilli damak tadıdır. İnşallah bu etkinlikle hedeflerimize ulaşacağız. Bu ilk etkinliğimiz, inşallah bir sonraki Guinness Rekorlar Kitabı olacak, bunun çalışmalarına başlayacağız."

Dünya Kadın Rekorları Hakem ve Tescil Heyeti Başkanı Prof. Dr.  Orhan Kural da çiğ köfteyi çok sevdiğini belirterek, bu çalışmanın  Şanlıurfa'nın tanıtımına katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Kural, etkinliğin sonunda protokol üyelerine, imzalanan tescil belgesini takdim etti.

 

(sondakika.com)

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